Джордж Расселл: «Ред Булл» и «Хаасу» удалось проехать много кругов. Сейчас все иначе, чем было в 2014 году»

Расселл не ждет повторения доминации «Мерседеса».

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл подвел итоги первого дня предсезонных тестов в Барселоне, отметив, что двигатели «Ред Булл» и «Феррари » произвели на него впечатление – и что он точно не ждет повторения 2014 года, когда «Мерседес» оказался значительно сильнее конкурентов.

«Здорово вернуться на трассу и снова управлять болидом «Формулы-1». Новые болиды на трассе смотрятся классно, для нашего спорта это отличные новости. Да, для нас, гонщиков, поведение болидов сильно изменилось – как только ты понимаешь, что именно от тебя требуется, управление болидом начинает даваться тебе интуитивно. Управлять новыми болидами приятно, так что я думаю, что болельщики с нетерпением ждут начала нового сезона при новом регламенте.

Мы довольны тем, как провели свой день. Но при этом лично я остался впечатлен и многими другими командами. «Ред Булл » удалось проехать очень много кругов в первый день тестов – и это впечатляет, учитывая, что они работают со своим первым двигателем. То есть они явно очень неплохо справились с задачей. «Хаасу » тоже удалось проехать почти столько же кругов, что и нам – это значит, что и у двигателя «Феррари» нет проблем с надежностью.

Так что сейчас все совсем иначе, чем было в 2014 году. Наш спорт с тех пор заметно вырос, во всех аспектах», – рассказал Расселл.

