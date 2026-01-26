  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Джордж Расселл: «Ред Булл» и «Хаасу» удалось проехать много кругов. Сейчас все иначе, чем было в 2014 году»
9

Джордж Расселл: «Ред Булл» и «Хаасу» удалось проехать много кругов. Сейчас все иначе, чем было в 2014 году»

Расселл не ждет повторения доминации «Мерседеса».

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги первого дня предсезонных тестов в Барселоне, отметив, что двигатели «Ред Булл» и «Феррари» произвели на него впечатление – и что он точно не ждет повторения 2014 года, когда «Мерседес» оказался значительно сильнее конкурентов.

«Здорово вернуться на трассу и снова управлять болидом «Формулы-1». Новые болиды на трассе смотрятся классно, для нашего спорта это отличные новости. Да, для нас, гонщиков, поведение болидов сильно изменилось – как только ты понимаешь, что именно от тебя требуется, управление болидом начинает даваться тебе интуитивно. Управлять новыми болидами приятно, так что я думаю, что болельщики с нетерпением ждут начала нового сезона при новом регламенте.

Мы довольны тем, как провели свой день. Но при этом лично я остался впечатлен и многими другими командами. «Ред Булл» удалось проехать очень много кругов в первый день тестов – и это впечатляет, учитывая, что они работают со своим первым двигателем. То есть они явно очень неплохо справились с задачей. «Хаасу» тоже удалось проехать почти столько же кругов, что и нам – это значит, что и у двигателя «Феррари» нет проблем с надежностью.

Так что сейчас все совсем иначе, чем было в 2014 году. Наш спорт с тех пор заметно вырос, во всех аспектах», – рассказал Расселл.

Формула-1. Тесты. Барселона. 1-й день. Аджар показал лучшее время, Расселл – 2-й, Колапинто – 3-й

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
logoФеррари
logoХаас
logoФормула-1
logoМерседес
logoДжордж Расселл
тесты Формула-1
logoРед Булл
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Интересно…особенно на фоне впечатлений Окона😁
похоже отрывы на старте чемпиона все же будут значительные
Тем временем:

«Люди находящиеся в паддоке, говорят нам, что Рассел самый быстрый за день, и что Mercedes внушает ужас, не столько из-за времени круга и скорости, сколько из-за длинных отрезков, которые он способен проезжать».
Мерсу опять слили регламент за "5 лет" до его начала
официально первое нытьё началось)
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
«Трамп попросил мыслить нестандартно. Свобода, скорость, гонки – нельзя придумать что-то более американское». Министр транспорта США о заезде «Индикара» рядом с Капитолием
вчера, 19:59
Фернандо Алонсо: «Позитивный первый день «Астон Мартин»: 60 с лишним кругов, болид реагирует хорошо»
вчера, 19:35
Макс Ферстаппен: «Ред Булл» проехал много кругов, извлек много уроков, а это главное»
вчера, 19:04
Хэмилтон показал лучшее время тестов в Барселоне, Расселл и Норрис в топ-3, «Кадиллак» опередил только Стролла
вчера, 18:47
«Мерседес» и «Феррари» – лучшие по километражу по итогам тестов в Барселоне, «Ред Булл» – 6-й, «Макларен» – 7-й
вчера, 18:08
Формула-1. Тесты. Барселона. 5-й день. Хэмилтон показал лучшее время, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й
вчера, 17:35
Трамп подписал указ о проведении гонки «Индикара» рядом с Капитолием в честь 250-летия США
вчера, 17:26
Усэйн Болт намерен вложиться в команду «Формулы E»
вчера, 16:44
«Кадиллак» объявил о сделке с компанией Карлоса Слима – многолетнего спонсора Переса
вчера, 16:13
Оскар Пиастри: «Макларену» нужно еще со многим разобраться – особенно это касается силовой установки»
вчера, 16:07
Ко всем новостям
Последние новости
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
вчера, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря 2025, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября 2025, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября 2025, 14:30