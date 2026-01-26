Джордж Расселл: «Ред Булл» и «Хаасу» удалось проехать много кругов. Сейчас все иначе, чем было в 2014 году»
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги первого дня предсезонных тестов в Барселоне, отметив, что двигатели «Ред Булл» и «Феррари» произвели на него впечатление – и что он точно не ждет повторения 2014 года, когда «Мерседес» оказался значительно сильнее конкурентов.
«Здорово вернуться на трассу и снова управлять болидом «Формулы-1». Новые болиды на трассе смотрятся классно, для нашего спорта это отличные новости. Да, для нас, гонщиков, поведение болидов сильно изменилось – как только ты понимаешь, что именно от тебя требуется, управление болидом начинает даваться тебе интуитивно. Управлять новыми болидами приятно, так что я думаю, что болельщики с нетерпением ждут начала нового сезона при новом регламенте.
Мы довольны тем, как провели свой день. Но при этом лично я остался впечатлен и многими другими командами. «Ред Булл» удалось проехать очень много кругов в первый день тестов – и это впечатляет, учитывая, что они работают со своим первым двигателем. То есть они явно очень неплохо справились с задачей. «Хаасу» тоже удалось проехать почти столько же кругов, что и нам – это значит, что и у двигателя «Феррари» нет проблем с надежностью.
Так что сейчас все совсем иначе, чем было в 2014 году. Наш спорт с тех пор заметно вырос, во всех аспектах», – рассказал Расселл.
похоже отрывы на старте чемпиона все же будут значительные
«Люди находящиеся в паддоке, говорят нам, что Рассел самый быстрый за день, и что Mercedes внушает ужас, не столько из-за времени круга и скорости, сколько из-за длинных отрезков, которые он способен проезжать».