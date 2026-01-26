  • Спортс
  • Габриэл Бортолето: «Было здорово вернуться на трассу и по-настоящему познакомиться с новым болидом R26»
Габриэл Бортолето: «Было здорово вернуться на трассу и по-настоящему познакомиться с новым болидом R26»

Бортолето доволен первым днем тестов.

Пилот «Ауди» Габриэл Бортолето подвел итоги первого дня предсезонных тестов в Барселоне. Бразилец закончил день с 8-м временем из 9 участников.

«Было здорово вернуться на трассу и по-настоящему познакомиться с новым болидом R26. Утром мы смогли проехать несколько кругов, протестировать разные вещи, а также начали понимать особенности новой машины, новой силовой установки, да и в целом того, как работает новый регламент.

Как и ожидалось, по ходу дня у нас возникли некоторые проблемы, которые ограничили наше время на трассе. Но все это часть процесса, именно за этим мы здесь. Мы уже многое узнали благодаря тем кругам, которые успели проехать, и теперь сосредоточимся на решении проблем, чтобы в ближайшие дни мы смогли чище отработать на трассе», – рассказал Бортолето.

Формула-1. Тесты. Барселона. 1-й день. Аджар показал лучшее время, Расселл – 2-й, Колапинто – 3-й

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
