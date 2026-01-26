Франко Колапинто: «В болиде есть много небольших изменений, к которым нужно адаптироваться, корректировать стиль пилотажа»

Колапинто отметил много мелких изменений в новом болиде.

Пилот «Альпин » Франко Колапинто подвел итоги первого дня предсезонных тестов в Барселоне, поделившись мнением об особенностях работы новой машины.

«В конечном счете это все равно гоночный болид. И ездить на нем нужно максимально быстро, в пределах того уровня сцепления с трассой, который он обеспечивает. И с этой точки зрения болиды почти не изменились.

При этом немного изменилась техника. Другое распределение энергии, шины стали заметно тоньше и меньше. И да, конечно, в болиде есть очень много небольших изменений, к которым нужно адаптироваться, корректировать стиль пилотажа.

Когда команда строит новую машину, ее философия относительно предыдущей версии всегда немного меняется – то, как вы работаете с настройками и так далее. И нам предстоит научиться многим вещам», – рассказал Колапинто.

Формула-1. Тесты. Барселона. 1-й день. Аджар показал лучшее время, Расселл – 2-й, Колапинто – 3-й