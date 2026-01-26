Андреа Кими Антонелли: «Болид стал другим, но работает он хорошо. Управлять им приятно»

Антонелли поделился впечатлениями от нового болида.

Пилот «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли подвел итоги первого дня предсезонных тестов в Барселоне, отметив, что ему понравился первый опыт управления новой машиной. Антонелли завершил день с 4-м временем в протоколе.

«Нам еще понадобится какое-то время, чтобы опробовать все новые режимы, обгоны, варианты работы двигателя и так далее. Болиды стали другими. Но работает болид хорошо.

Управлять машиной довольно приятно, и понятно, что с точки зрения особенностей работы двигателя машина сильно отличается от прошлогодней. Ей требуется больше корректировок и переключений, но нагрузка посильная. И я должен сказать, что в плане создания силовой установки команда поработала очень неплохо. Да и управляемость самой силовой установки пока находится на нормальном уровне», – рассказал Антонелли.

