Изак Аджар о новой машине: «Она ведет себя более предсказуемо в сравнении с болидами предыдущего поколения»

Аджар поделился впечатлениями от новой машины.

Пилот «Ред Булл » Изак Аджар подвел итоги первого дня предсезонных тестов в Барселоне, а также рассказал о том, какие впечатления остались у него после первого опыта работы на трассе за рулем нового болида. Француз завершил день с лучшим временем.

«День прошел весьма продуктивно. Удивительно, но мы смогли проехать намного больше кругов, чем изначально ожидали. Так что все прошло весьма гладко. У нас было несколько совсем мелких проблем, и это впечатляет, учитывая, что сегодня был наш первый день работы с собственным двигателем.

На новой машине нагрузки чувствуются намного меньше. Эта машина ведет себя более предсказуемо в сравнении с болидами предыдущего поколения. Машины стали проще, с ними проще играться с настройками. С точки зрения работы с силовой установкой у пилота тоже появилось намного больше инструментов, с которыми можно играться. Я уже начал работу в этом направлении, так что день получился весьма интересным», – рассказал Аджар.

