Рууд о мыслях после первого сета матча с Джоковичем: «Материться здесь нельзя, поэтому не знаю что сказать. Но в голове было слово на букву «F»

Каспер Рууд ответил, о чем думал после проигрыша первого сета в финале «Ролан Гаррос».

Он вел 4:2 у Новака Джоковича, но тот отыгрался и взял сет на тай-брейке.

«Материться здесь нельзя, поэтому не знаю что сказать. Но в голове было слово на букву «F» (улыбается), потому что проиграл сет в очень тяжелой борьбе. Для Новака это вдохновение, а для меня – потрясение, от которого тяжело оправиться. Ушло много сил. Сегодня было немного влажно, непростые условия.

Нужно было успокоиться успокоиться и найти силы на второй сет. Я не смог. Это печально, я слишком легко позволил ему забрать вторую партию. Чтобы у меня были шансы против таких ребят, мне нужно прибавить в этом аспекте. Тяжело оправиться от такого поражения в первом сете – мы играли почти полтора часа. Я пытался, но это оказалось слишком сложной задачей».

Также он прокомментировал то, что Джокович выиграл 100 последних матчей на «Больших шлемах», когда брал первый сет.

«Нет, я не знал об этой статистике (улыбается). Но да, это просто сумасшествие. Как я сказал на корте, он владеет всеми этими умопомрачительными рекордами и статистикой.

Это показывает, насколько он совершенный игрок. Он может выигрывать на любом покрытии, в любом месте, любыми мячами. Он всегда готов к любым испытаниям.

И теперь он побил самый значимый рекорд в мужском теннисе – взял 23-й «Шлем». Но я уверен, что он на этом не остановится.

Думаю, он еще не закончил».

Джокович – величайший теннисист в истории. Это неоспоримо

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