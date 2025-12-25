Бублик о конфликте с Муте: «Я сказал ему: «Давай ты дашь мне в морду»

Александр Бублик рассказал о взаимоотношениях с Корентеном Муте.

11-я ракетка мира Александр Бублик высказался о конфликтах с Корентеном Муте .

Ранее в этом году у них произошли стычки на «Челленджере» в Финиксе и «Мастерсе» в Париже. В США Муте попросил Бублика дать чуть больше времени перед приемом, но казахстанец ответил: «Мне насрать», а в конце предложил ему подраться за кортом.

– В этом сезоне у тебя был конфликт с Муте. Ты действительно предлагал ему подраться за кортом?

– Прям конфликтом это не назовешь. Потолкались чутка. А в Финиксе – да, это на видео есть.

– То есть ты был готов выйти раз на раз?

– А у меня выбор есть, я не понимаю? Человек проявляет неуважение. Говорит у сетки прямым текстом: «Рано или поздно тебе дадут в морду». Я сказал: «Ну давай ты дашь мне в морду» – «Давай» – «Ну пошли».

Потом мы встретились до тренажерного зала, он говорит: «Пошли» – «Пошли». Но мы в Америке, о чем там разговаривать? Кто бы кого ударил – и мы сразу уехали бы далеко и надолго. На этом все закончилось.

– В целом для тебя не проблема подраться?

– Если задеты честь и достоинство меня, моей семьи друзей – у меня нет выбора. А что я должен сказать?

– Сейчас все больше считается, что надо разбираться на словах.

– Я готов на словах. Готов только на словах. Но если мне говорят: «Тебе рано или поздно что-то сделают», я отвечаю: «Давай, делай».

Я против драк, против насилия. Но если ситуация не разруливается, что делать? Понятно, что в Америке ничего бы не произошло. Это понимали и я, и он, и все вокруг, – сказал Бублик в интервью Спортсу’’.

