Каспер Рууд: «В ближайшие 5-10 лет будут игроки, способные бросить вызов Синнеру и Алькарасу. Я хочу быть одним из них»
12-я ракетка мира Каспер Рууд рассчитывает прервать доминирование Янника Синнера и Карлоса Алькараса.
«Несколько лет назад, после ухода Федерера, а затем и Надаля, я ожидал, что появится немного больше чемпионов турниров «Большого шлема», чем было за те 15-20 лет, когда они доминировали. Но на деле этого не произошло, потому что с тех пор практически все выигрывают Синнер или Алькарас.
Но я по-прежнему верю, что в ближайшие 5-10 лет мы увидим больше победителей турниров «Большого шлема». Будут игроки, способные бросить им вызов. Конечно, я хочу быть одним из них. Я делаю все возможное на тренировках, чтобы этого добиться. Но, разумеется, это очень сложно.
Карлос и Янник вывели игру на новый уровень, но при этом они такие же люди, как и все остальные. Да, именно они заняли трон Большой тройки, и это впечатляет, но я надеюсь, что в ближайшие годы появится еще несколько чемпионов «Шлемов».
