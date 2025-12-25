Каспер Рууд: «В ближайшие 5-10 лет будут игроки, способные бросить вызов Синнеру и Алькарасу. Я хочу быть одним из них»

Каспер Рууд: в ближайшие 5-10 лет мы увидим больше чемпионов ТБШ.

12-я ракетка мира Каспер Рууд рассчитывает прервать доминирование Янника Синнера и Карлоса Алькараса .

«Несколько лет назад, после ухода Федерера , а затем и Надаля , я ожидал, что появится немного больше чемпионов турниров «Большого шлема», чем было за те 15-20 лет, когда они доминировали. Но на деле этого не произошло, потому что с тех пор практически все выигрывают Синнер или Алькарас.

Но я по-прежнему верю, что в ближайшие 5-10 лет мы увидим больше победителей турниров «Большого шлема». Будут игроки, способные бросить им вызов. Конечно, я хочу быть одним из них. Я делаю все возможное на тренировках, чтобы этого добиться. Но, разумеется, это очень сложно.

Карлос и Янник вывели игру на новый уровень, но при этом они такие же люди, как и все остальные. Да, именно они заняли трон Большой тройки, и это впечатляет, но я надеюсь, что в ближайшие годы появится еще несколько чемпионов «Шлемов».

