Бублик о женском теннисе: «Не смотрю его. Я не понимаю этот вид спорта, мне неинтересно»

Александр Бублик: я не понимаю женский теннис.

11-я ракетка мира Александр Бублик рассказал, почему не смотрит женский теннис.

– Ты смотришь теннис в свободное время?

– Могу посмотреть качественные матчи, финалы «Шлемов». Или своих друзей-товарищей. Например, Карена , Шелтона , Даню. Да вообще всех наших. Могу Тиафу – особенно если он играет в Америке .

Еще в раздевалке все одновременно включают один и тот же матч, когда 6:6 в третьем.

– А качественные матчи в женском теннисе?

– Не смотрю. Мне нечего там смотреть. Я не понимаю этот вид спорта, мне неинтересно, – сказал Бублик в интервью Спортсу’’.

