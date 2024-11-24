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Лыжи. Турнир в Бейтостолене. Крюгер, Андерсен, Ниенге, Тенсет, Лапалю, Масгрэйв пробегут коньковую «разделку» на 10 км

24 ноября на лыжном турнире в Бейтостолене пройдет мужская коньковая «разделка».

Лыжные гонки 

Турнир в Бейтостолене

10 км, раздельный старт, свободный стиль 

Мужчины

Начало – 14:35 по московскому времени.

Старт-лист

75. Люка Шанава (Франция)

90. Филип Андерсен

151. Йохан-Олав Ботн

171. Андреас Фьорден Рее

173. Финн Хоген Крог

179. Ришар Жув (Франция)

183. Жюль Шаппа (Франция)

184. Ивер Тильхейм Андерсен

185. Хенрик Деннестад

186. Маттис Стенсхаген

187. Жюль Лапьер (Франция)

188. Уго Лапалю (Франция)

189. Мика Фермойлен (Австрия)

190. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

191. Дидрик Тенсет

192. Ян Томас Йенссен

193. Симен Хегстад Крюгер

194. Мартин Левстрем Ниенге

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
гонка 10 км
Бейтостолен
лыжные гонки
logoсборная Норвегии
результаты
logoМартин Левстрем Ниенге
Ришар Жув
logoСимен Хегстад Крюгер
Маттис Стенсхаген
Жюль Шаппа
Ивер Тильхейм Андерсен
Уго Лапалю
logoЭндрю Масгрэйв
Жюль Лапьер
logoФинн Хоген Крог
logoДидрик Тенсет
Ян Томас Йенссен
logoсборная Франции
logoсборная Австрии
Андреас Фьюрен Рее
Люка Шанава
сборная Великобритании
Хенрик Деннестад
Мика Фермойлен
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