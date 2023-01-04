Маркус Крамер: «Думаю, у многих в Скандинавии и Центральной Европе неправильное представление о спортсменах из России»

Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер высказался об отстранении российских спортсменов от международных турниров.

«Я думаю, что у многих в Скандинавии и Центральной Европе неправильное представление о спортсменах из России.

Они знают, что происходит, они знают, почему они не могут соревноваться. Они хотят мира во всем мире. Они хотят сражаться на соревнованиях», – сказал Крамер.