Маркус Крамер: «Думаю, у многих в Скандинавии и Центральной Европе неправильное представление о спортсменах из России»
Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер высказался об отстранении российских спортсменов от международных турниров.
«Я думаю, что у многих в Скандинавии и Центральной Европе неправильное представление о спортсменах из России.
Они знают, что происходит, они знают, почему они не могут соревноваться. Они хотят мира во всем мире. Они хотят сражаться на соревнованиях», – сказал Крамер.
Жаль, что кто-то не знает историю и Ein Volk, ein Reich, ein Führer с великогерманским миром ради объединения Германии.