Маркус Крамер: «Думаю, у многих в Скандинавии и Центральной Европе неправильное представление о спортсменах из России»

Теги сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Маркус Крамер Лыжи

Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер высказался об отстранении российских спортсменов от международных турниров.

«Я думаю, что у многих в Скандинавии и Центральной Европе неправильное представление о спортсменах из России.

Они знают, что происходит, они знают, почему они не могут соревноваться. Они хотят мира во всем мире. Они хотят сражаться на соревнованиях», – сказал Крамер.

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10 комментариев

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Алексей Никитин
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Ответ sintenced
Да-да, особенно Большунов со Степанидой хотят мира во всем мире.
взрослый мужик, коверкает фамилии, какое дно, себе так не уважать, позорище.
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evgeniy
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Ответ Татьяна Моисеева
Маркус, хорошо бы ещё и МОК в этом убедить!
Мок, в этом вопросе-третий подползающий.
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encaro_one
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Вчера Вяльбе хорошо объяснила, что значат лозунги "Za Мир, Za Россию, Za Президента" в умах лыжной федерации.
Жаль, что кто-то не знает историю и Ein Volk, ein Reich, ein Führer с великогерманским миром ради объединения Германии.
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Андрей Костоломченко
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Ответ Татьяна Моисеева
Маркус, хорошо бы ещё и МОК в этом убедить!
Так погодите. А зачем нам этот загнивающий запад? Гнилой, бездуховный. Мы же все делаем для того, чтобы отгородиться от них. Не нужны нам они
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Андрей Костоломченко
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Вяльбе вчера сложила впечатление на годы вперед)
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sintenced
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Да-да, особенно Большунов со Степанидой хотят мира во всем мире.
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Пророчество Кассандры
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Очередной "полезный идиот", тоскующий по жалованью, которое никто ему не станет платить в прижимистых европейских командах.
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Ksenia RN
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Не сразу поняла смысл пламенной речи Крамера. Это он так за нас перед норвежской желтухой заступиться попытался, а, понятненько)
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Ksenia RN
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Ответ Татьяна Моисеева
Маркус, хорошо бы ещё и МОК в этом убедить!
Не нужно никого ни в чём убеждать, нечего нам делать среди этих читтеров.
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Татьяна Моисеева
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Маркус, хорошо бы ещё и МОК в этом убедить!
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