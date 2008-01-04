«Тур де Ски». 6-й этап. Клэбо победил в квалификации спринта классическим стилем, Устюгов – 4-й, Большунов – 5-й

Сегодня на шестом этапе многодневки «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме проходит мужской спринт классическим стилем. Норвежец Йоханнес Клэбо выиграл квалификацию, россиянин Сергей Устюгов – 4-й.

Российский лыжник Иван Якимушкин выбыл.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

6-й этап

Валь-ди-Фьемме, Италия

Мужчины

Спринт, классический стиль

Квалификация

Финал – в 13.50 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканале Eurosport.

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 3.02,17

2. Федерико Пеллегрино (Италия) – 5,96

3. Пол Гульберг (Норвегия) – 6,10

4. Сергей Устюгов (Россия) – 6,70

5. Александр Большунов (Россия) – 7,11

6. Йохан Хагстрем (Швеция) – 7,26...

8. Калле Халварссон (Швеция) – 10,01

9. Оскар Свенссон (Швеция) – 11,08

10. Артем Мальцев (Россия) – 11,35...

12. Глеб Ретивых (Россия) – 11,51

13. Андрей Ларьков (Россия) – 11,71...

17. Ииво Нисканен (Финляндия) – 12,99

18. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 13,04...

21. Денис Спицов (Россия) – 13,48

22. Андрей Мельниченко (Россия) – 13,67...

26. Шюр Рете (Норвегия) – 14,49...

29. Дарио Колонья (Швейцария) – 15,95...

46. Иван Якимушкин (Россия) – 20,46

Общий зачет после 5-го этапа

1. Александр Большунов (Россия) – 2:24,39,0

2. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 18,0

3. Сергей Устюгов (Россия) – 21,0

4. Шюр Рете (Норвегия) – 1.27,0

5. Ииво Нисканен (Финляндия) – 1.32,0

6. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 1.34,0

7. Артем Мальцев (Россия) – 1.45,0

8. Пол Гульберг (Норвегия) – 1.51,0

9. Дарио Колонья (Швейцария) – 1.57,0

10. Калле Халварссон (Швеция) – 2.00,0

11. Йенс Бурман (Швеция) – 2.23,0

12. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 2.28,0...

14. Андрей Мельниченко (Россия) – 2.43,0

15. Андрей Ларьков (Россия) – 3.05,0

16. Иван Якимушкин (Россия) – 3.11,0...

18. Денис Спицов (Россия) – 3.25,0...

47. Глеб Ретивых (Россия) – 9.18,0...