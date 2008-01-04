«Тур де Ски». 6-й этап. Клэбо победил в квалификации спринта классическим стилем, Устюгов – 4-й, Большунов – 5-й

Сегодня на шестом этапе многодневки «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме проходит мужской спринт классическим стилем. Норвежец Йоханнес Клэбо выиграл квалификацию, россиянин Сергей Устюгов – 4-й.
Российский лыжник Иван Якимушкин выбыл.
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
6-й этап
Валь-ди-Фьемме, Италия
Мужчины
Спринт, классический стиль
Квалификация
Финал – в 13.50 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканале Eurosport.
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 3.02,17
2. Федерико Пеллегрино (Италия) – 5,96
3. Пол Гульберг (Норвегия) – 6,10
4. Сергей Устюгов (Россия) – 6,70
5. Александр Большунов (Россия) – 7,11
6. Йохан Хагстрем (Швеция) – 7,26...
8. Калле Халварссон (Швеция) – 10,01
9. Оскар Свенссон (Швеция) – 11,08
10. Артем Мальцев (Россия) – 11,35...
12. Глеб Ретивых (Россия) – 11,51
13. Андрей Ларьков (Россия) – 11,71...
17. Ииво Нисканен (Финляндия) – 12,99
18. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 13,04...
21. Денис Спицов (Россия) – 13,48
22. Андрей Мельниченко (Россия) – 13,67...
26. Шюр Рете (Норвегия) – 14,49...
29. Дарио Колонья (Швейцария) – 15,95...
46. Иван Якимушкин (Россия) – 20,46
Общий зачет после 5-го этапа
1. Александр Большунов (Россия) – 2:24,39,0
2. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 18,0
3. Сергей Устюгов (Россия) – 21,0
4. Шюр Рете (Норвегия) – 1.27,0
5. Ииво Нисканен (Финляндия) – 1.32,0
6. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 1.34,0
7. Артем Мальцев (Россия) – 1.45,0
8. Пол Гульберг (Норвегия) – 1.51,0
9. Дарио Колонья (Швейцария) – 1.57,0
10. Калле Халварссон (Швеция) – 2.00,0
11. Йенс Бурман (Швеция) – 2.23,0
12. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 2.28,0...
14. Андрей Мельниченко (Россия) – 2.43,0
15. Андрей Ларьков (Россия) – 3.05,0
16. Иван Якимушкин (Россия) – 3.11,0...
18. Денис Спицов (Россия) – 3.25,0...
47. Глеб Ретивых (Россия) – 9.18,0...