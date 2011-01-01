«Тур де Ски». Устюгов, Большунов, Ретивых, Клэбо, Пеллегрино выступят в коньковом спринте

Сегодня в швейцарском Валь-Мустайре на третьем этапе многодневки «Тур де Ски» пройдет мужская спринтерская гонка свободным стилем.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

3-й этап

Валь-Мустайр, Швейцария

Мужчины

Спринт, свободный стиль

Начало квалификации – в 11.30, финалов – в 14.00 по московскому времени. Трансляция – с 14.00 на ТК Eurosport

Старт-лист

2. Калле Халварссон (Швеция)

5. Александр Большунов (Россия)

6. Сергей Устюгов (Россия)

7. Дарио Колонья (Швейцария)

9. Денис Спицов (Россия)

11. Эмиль Иверсен (Норвегия)

12. Шюр Рете (Норвегия)

13. Евгений Белов (Россия)

14. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия)

15. Финн Хоген Крог (Норвегия)

17. Андрей Мельниченко (Россия)

18. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

19. Алекс Харви (Канада)

21. Федерико Пеллегрино (Италия)

22. Алексей Полторанин (Казахстан)

23. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)

24. Ришар Жув (Франция)

26. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия)

28. Морис Манифика (Франция)

30. Дидрик Тонсет (Норвегия)

31. Люка Шанава (Франция)

34. Эйрик Брансдал (Норвегия)

36. Батист Гро (Франция)

37. Глеб Ретивых (Россия)

38. Рено Же (Франция)

56. Андрей Собакарев (Россия)

64. Андрей Ларьков (Россия)

67. Максим Вылегжанин (Россия)

72. Александр Бессмертных (Россия)

Общий зачет после 2-го этапа

1. Александр Большунов (Россия) – 23.29,2

2. Сергей Устюгов (Россия) – 6,0

3. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 10,3

4. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 30,5

5. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 38,1

6. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия) – 45,1

7. Финн Хоген Крог (Норвегия) – 50,0

8. Андрей Мельниченко (Россия) – 55,0

9. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 58,7

10. Калле Халварссон (Швеция) – 59,1

11. Денис Спицов (Россия) – 1.02,8

14. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 1.13,7...

16. Дарио Колонья (Швейцария) – 1.16,7...

19. Алекс Харви (Канада) – 1.21,8

20. Морис Манифика (Франция) – 1.24,9

21. Евгений Белов (Россия) – 1.27,5

23. Шюр Рете (Норвегия) – 1.28,3...

27. Алексей Полторанин (Казахстан) – 1.37,7

31. Александр Бессмертных (Россия) – 1.47,7...

33. Андрей Ларьков (Россия) – 1.51,6...

43. Максим Вылегжанин (Россия) – 2.05,4...

52. Глеб Ретивых (Россия) – 2.22,9...

64. Андрей Собакарев (Россия) – 2.39,6