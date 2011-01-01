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    «Тур де Ски». Устюгов, Большунов, Ретивых, Клэбо, Пеллегрино выступят в коньковом спринте

    Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Тур де Ски сборная Норвегии Максим Вылегжанин сборная Швеции сборная Италии сборная Канады Дарио Колонья сборная Швейцарии Мартин Йонсруд Сундбю Эйрик Брансдал Евгений Белов сборная Франции Морис Манифика Александр Бессмертных Алексей Полторанин сборная Казахстана Алекс Харви Глеб Ретивых Сергей Устюгов Андрей Ларьков Шюр Рете Финн Хоген Крог Калле Халварссон Федерико Пеллегрино Дидрик Тонсет Синдре Бьорнестад Скар Андрей Мельниченко Йоханнес Клэбо Денис Спицов Симен Хегстад Крюгер Батист Гро Эмиль Иверсен Рено Же Александр Большунов Андрей Собакарев Ришар Жув Люка Шанава Лыжные виды

    Сегодня в швейцарском Валь-Мустайре на третьем этапе многодневки «Тур де Ски» пройдет мужская спринтерская гонка свободным стилем.

    Лыжные гонки

    «Тур де Ски»

    3-й этап

    Валь-Мустайр, Швейцария

    Мужчины

    Спринт, свободный стиль

    Начало квалификации – в 11.30, финалов – в 14.00 по московскому времени. Трансляция – с 14.00 на ТК Eurosport

    Старт-лист

    2. Калле Халварссон (Швеция)
    5. Александр Большунов (Россия)
    6. Сергей Устюгов (Россия)
    7. Дарио Колонья (Швейцария)
    9. Денис Спицов (Россия)
    11. Эмиль Иверсен (Норвегия)
    12. Шюр Рете (Норвегия) 
    13. Евгений Белов (Россия)
    14. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) 
    15. Финн Хоген Крог (Норвегия) 
    17. Андрей Мельниченко (Россия)
    18. Йоханнес Клэбо (Норвегия)
    19. Алекс Харви (Канада)
    21. Федерико Пеллегрино (Италия)
    22. Алексей Полторанин (Казахстан)
    23. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)
    24. Ришар Жув (Франция)
    26. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия)
    28. Морис Манифика (Франция) 
    30. Дидрик Тонсет (Норвегия)
    31. Люка Шанава (Франция)
    34. Эйрик Брансдал (Норвегия)
    36. Батист Гро (Франция)
    37. Глеб Ретивых (Россия)
    38. Рено Же (Франция)
    56. Андрей Собакарев (Россия)
    64. Андрей Ларьков (Россия)
    67. Максим Вылегжанин (Россия)
    72. Александр Бессмертных (Россия)

    Общий зачет после 2-го этапа

    1. Александр Большунов (Россия) – 23.29,2
    2. Сергей Устюгов (Россия) – 6,0
    3. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 10,3
    4. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 30,5
    5. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 38,1
    6. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия) – 45,1
    7. Финн Хоген Крог (Норвегия) – 50,0
    8. Андрей Мельниченко (Россия) – 55,0
    9. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 58,7
    10. Калле Халварссон (Швеция) – 59,1
    11. Денис Спицов (Россия) – 1.02,8
    14. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 1.13,7...
    16. Дарио Колонья (Швейцария) – 1.16,7...
    19. Алекс Харви (Канада) – 1.21,8
    20. Морис Манифика (Франция) – 1.24,9
    21. Евгений Белов (Россия) – 1.27,5
    23. Шюр Рете (Норвегия) – 1.28,3...
    27. Алексей Полторанин (Казахстан) – 1.37,7
    31. Александр Бессмертных (Россия) – 1.47,7...
    33. Андрей Ларьков (Россия) – 1.51,6...
    43. Максим Вылегжанин (Россия) – 2.05,4...
    52. Глеб Ретивых (Россия) – 2.22,9...
    64. Андрей Собакарев (Россия) – 2.39,6

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