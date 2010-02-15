🥇 Кулижников – чемпион мира на 500 м со вторым результатом в истории, у Мурашова серебро

В Солт-Лейк-Сити продолжается чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях.
Во второй день сборная России завоевала две медали на дистанции 500 м: Павел Кулижников выиграл золото, у Руслана Мурашова – серебро.
Конькобежный спорт
Чемпионат мира
Солт-Лейк-Сити, США
Мужчины
500 м
1. Павел Кулижников (Россия) – 33,727
2. Руслан Мурашов (Россия) – 0,26 (личный рекорд)
3. Тацуя Шинама (Япония) – 0,30
4. Виктор Муштаков (Россия) – 0,33
Результат Кулижникова – второй в истории дистанции 500 м. Мировой рекорд (33,61) также принадлежит Павлу и был установлен 9 марта 2019 года.
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10000 м
1. Грэм Фиш (Канада) – 12.33,867 (мировой рекорд)
2. Тед-Ян Блумен (Канада) – 11,14
3. Патрик Бекерт (Германия) – 14,06
Александр Румянцев (Россия) – не финишировал
Румянцев сошел с дистанции после 6 километров из-за плохого самочувствия.
Женщины
Командная гонка
1. Япония – 2.50,766
2. Нидерланды – 1,87
3. Канада – 2,84
4. Россия (Казелина, Лаленкова, Воронина) – 3,15