🥇 Кулижников – чемпион мира на 500 м со вторым результатом в истории, у Мурашова серебро

В Солт-Лейк-Сити продолжается чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях.

Во второй день сборная России завоевала две медали на дистанции 500 м: Павел Кулижников выиграл золото, у Руслана Мурашова – серебро.

Конькобежный спорт

Чемпионат мира

Солт-Лейк-Сити, США

Мужчины

500 м

1. Павел Кулижников (Россия) – 33,727

2. Руслан Мурашов (Россия) – 0,26 (личный рекорд)

3. Тацуя Шинама (Япония) – 0,30

4. Виктор Муштаков (Россия) – 0,33

Результат Кулижникова – второй в истории дистанции 500 м. Мировой рекорд (33,61) также принадлежит Павлу и был установлен 9 марта 2019 года.

10000 м

1. Грэм Фиш (Канада) – 12.33,867 (мировой рекорд)

2. Тед-Ян Блумен (Канада) – 11,14

3. Патрик Бекерт (Германия) – 14,06

Александр Румянцев (Россия) – не финишировал

Румянцев сошел с дистанции после 6 километров из-за плохого самочувствия.

Женщины

Командная гонка

1. Япония – 2.50,766

2. Нидерланды – 1,87

3. Канада – 2,84

4. Россия (Казелина, Лаленкова, Воронина) – 3,15