«Было понятно, что победит тот, у кого больше медийности». Отец Кулижникова о выборе Овечкина спортсменом года от GQ

Александр Кулижников, отец шестикратного чемпиона мира по конькобежному спорту Павла Кулижникова, назвал итоги премии «Спортсмен года» по версии GQ предсказуемыми.

Победу одержал хоккеист Александр Овечкин, играющий за «Вашингтон».

Кроме него, в номинации были представлены теннисист Карен Хачанов, прыгун на лыжах с трамплина Евгений Климов, боец UFC Хабиб Нурмагомедов и конькобежец .

«С самого начала голосования было понятно, что победит не тот, у кого больше реальных достижений в спорте в текущем году, а тот, у кого больше медийности, поэтому результат предсказуем», – написал Кулижников-старший.

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