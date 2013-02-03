Коньки. Кубок мира. Кулижников и Юсков победили, Мурашов и Голикова – 2-е, Фаткулина – 3-я и другие результаты

Российская конькобежка Ангелина Голикова стала второй на дистанции 500 м в рамках этапа Кубка мира в норвежском Хамаре. Ее соотечественница Ольга Фаткулина заняла третье место.
Денис Юсков выиграл забег на 1500 м. На 500-метровке первым стал Павел Кулижников, вслед за ним финишировал Руслан Мурашов.
Конькобежный спорт
Кубок мира
Хамар, Норвегия
Женщины
500 м
1. Ванесса Херцог (Австрия) – 37,612
2. Ангелина Голикова (Россия) – 37,901
3. Ольга Фаткулина (Россия) – 38,090
4. Кейлин Ирвин (Канада) – 38,214
5. Дарья Качанова (Россия) – 38,235...
13. Ирина Кузнецова (Россия) – 38,681
1500 м
1. Бриттани Боу (США) – 1.55,892
2. Лотте ван Беек (Голландия) – 1.56,132
3. Джой Бьюн (Голландия) – 1.57,151
4. Ивани Блондин (Канада) – 1.57,349
5. Евгения Лаленкова (Россия) – 1.57,374...
9. Екатерина Шихова (Россия) – 1.58,317
10. Елизавета Казелина (Россия) – 1.58,481...
15. Елена Сохрякова (Россия) – 1.59,519
Мужчины
500 м
1. Павел Кулижников (Россия) – 34,786
2. Руслан Мурашов (Россия) – 34,829
3. Чон-Хо Ким (Южная Корея) – 34,849
4. Ян Смекенс (Голландия) – 34,901...
10. Виктор Муштаков (Россия) – 35,213
11. Ховард Холмефьорд Лоренцен (Норвегия) – 35,242
1500 м
1. Денис Юсков (Россия) – 1.44,957
2. Ховард Бекко (Норвегия) – 1.46,287
3. Ким Мин Сок (Южная Корея) – 1.46,398
4. Марсель Боскер (Голландия) – 1.46,542
5. Синдре Хенриксен (Норвегия) – 1.46,699...
12. Сергей Трофимов (Россия) – 1.47,767
13. Сергей Грязцов (Россия) – 1.47,887
14. Даниил Беляев (Россия) – 1.48,053