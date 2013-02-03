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    Коньки. Кубок мира. Кулижников и Юсков победили, Мурашов и Голикова – 2-е, Фаткулина – 3-я и другие результаты

    Теги сборная России (коньки) результаты Кубок мира Ховард Бекко сборная России жен (коньки) Денис Юсков сборная Норвегии сборная Канады жен сборная Голландии сборная Голландии жен Екатерина Шихова Ольга Фаткулина сборная Южной Кореи Елена Сохрякова Сергей Грязцов Павел Кулижников Лотте ван Беек Бриттани Боу сборная США жен Ангелина Голикова Руслан Мурашов Елизавета Казелина Сергей Трофимов Ивани Блондин Евгения Лаленкова Синдре Хенриксен Ян Смекенс Ховард Холмефьорд Лоренцен Дарья Качанова Ванесса Херцог сборная Австрии жен Марсель Боскер Ким Мин Сок Виктор Муштаков Даниил Беляев Коньки/шорт-трек

    Российская конькобежка Ангелина Голикова стала второй на дистанции 500 м в рамках этапа Кубка мира в норвежском Хамаре. Ее соотечественница Ольга Фаткулина заняла третье место.

    Денис Юсков выиграл забег на 1500 м. На 500-метровке первым стал Павел Кулижников, вслед за ним финишировал Руслан Мурашов.

    Конькобежный спорт

    Кубок мира

    Хамар, Норвегия

    Женщины

    500 м

    1. Ванесса Херцог (Австрия) – 37,612
    2. Ангелина Голикова (Россия) – 37,901
    3. Ольга Фаткулина (Россия) – 38,090
    4. Кейлин Ирвин (Канада) – 38,214
    5. Дарья Качанова (Россия) – 38,235...
    13. Ирина Кузнецова (Россия) – 38,681

    1500 м

    1. Бриттани Боу (США) – 1.55,892
    2. Лотте ван Беек (Голландия) – 1.56,132
    3. Джой Бьюн (Голландия) – 1.57,151
    4. Ивани Блондин (Канада) – 1.57,349
    5. Евгения Лаленкова (Россия) – 1.57,374...
    9. Екатерина Шихова (Россия) – 1.58,317
    10. Елизавета Казелина (Россия) – 1.58,481...
    15. Елена Сохрякова (Россия) – 1.59,519

    Мужчины

    500 м

    1. Павел Кулижников (Россия) – 34,786
    2. Руслан Мурашов (Россия) – 34,829
    3. Чон-Хо Ким (Южная Корея) – 34,849
    4. Ян Смекенс (Голландия) – 34,901...
    10. Виктор Муштаков (Россия) – 35,213
    11. Ховард Холмефьорд Лоренцен (Норвегия) – 35,242

    1500 м

    1. Денис Юсков (Россия) – 1.44,957
    2. Ховард Бекко (Норвегия) – 1.46,287
    3. Ким Мин Сок (Южная Корея) – 1.46,398
    4. Марсель Боскер (Голландия) – 1.46,542
    5. Синдре Хенриксен (Норвегия) – 1.46,699...
    12. Сергей Трофимов (Россия) – 1.47,767
    13. Сергей Грязцов (Россия) – 1.47,887
    14. Даниил Беляев (Россия) – 1.48,053

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