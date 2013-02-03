Коньки. Кубок мира. Кулижников и Юсков победили, Мурашов и Голикова – 2-е, Фаткулина – 3-я и другие результаты

Российская конькобежка Ангелина Голикова стала второй на дистанции 500 м в рамках этапа Кубка мира в норвежском Хамаре. Ее соотечественница Ольга Фаткулина заняла третье место.

Денис Юсков выиграл забег на 1500 м. На 500-метровке первым стал Павел Кулижников, вслед за ним финишировал Руслан Мурашов.

Конькобежный спорт

Кубок мира

Хамар, Норвегия

Женщины

500 м

1. Ванесса Херцог (Австрия) – 37,612

2. Ангелина Голикова (Россия) – 37,901

3. Ольга Фаткулина (Россия) – 38,090

4. Кейлин Ирвин (Канада) – 38,214

5. Дарья Качанова (Россия) – 38,235...

13. Ирина Кузнецова (Россия) – 38,681

1500 м

1. Бриттани Боу (США) – 1.55,892

2. Лотте ван Беек (Голландия) – 1.56,132

3. Джой Бьюн (Голландия) – 1.57,151

4. Ивани Блондин (Канада) – 1.57,349

5. Евгения Лаленкова (Россия) – 1.57,374...

9. Екатерина Шихова (Россия) – 1.58,317

10. Елизавета Казелина (Россия) – 1.58,481...

15. Елена Сохрякова (Россия) – 1.59,519

Мужчины

500 м

1. Павел Кулижников (Россия) – 34,786

2. Руслан Мурашов (Россия) – 34,829

3. Чон-Хо Ким (Южная Корея) – 34,849

4. Ян Смекенс (Голландия) – 34,901...

10. Виктор Муштаков (Россия) – 35,213

11. Ховард Холмефьорд Лоренцен (Норвегия) – 35,242

1500 м

1. Денис Юсков (Россия) – 1.44,957

2. Ховард Бекко (Норвегия) – 1.46,287

3. Ким Мин Сок (Южная Корея) – 1.46,398

4. Марсель Боскер (Голландия) – 1.46,542

5. Синдре Хенриксен (Норвегия) – 1.46,699...

12. Сергей Трофимов (Россия) – 1.47,767

13. Сергей Грязцов (Россия) – 1.47,887

14. Даниил Беляев (Россия) – 1.48,053