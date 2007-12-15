Коньки. Кубок мира. Кулижников победил, Шихова – 3-я, Юсков и Фаткулина – 4-е

Российский конькобежец Павел Кулижников выиграл забег на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в голландском Херенвене.
Конькобежный спорт
Кубок мира
4-й этап
Херенвен, Голландия
Мужчины
500 м
1. Павел Кулижников (Россия) – 34,494
2. Цубаса Хасегава (Япония) – 34,521
3. Юма Мураками (Япония) – 34,557...
7. Виктор Муштаков (Россия) – 34,740...
13. Руслан Мурашов (Россия) – 34,911
1500 м
1. Томас Крол (Голландия) – 1.43,782
2. Джой Мантиа (США) – 1.44,092
3. Патрик Рест (Голландия) – 1.44,128
4. Денис Юсков (Россия) – 1.44,613
5. Кьелд Нюйс (Голландия) – 1.44,623...
7. Сергей Трофимов (Россия) – 1.44,947...
15. Сергей Грязцов (Россия) – 1.46,600...
19. Даниил Беляев (Россия) – 1.48,671
Масс-старт
1. Ум Чхон Хо (Южная Корея) – 8.11,220
2. Чон Джэ Вон (Южная Корея) – 8.11,350
3. Барт Свингс (Бельгия) – 8.11,770
4. Руслан Захаров (Россия) – 8.11,890
Женщины
500 м
1. Нао Кодаира (Япония) – 37,171
2. Ванесса Херцог (Австрия) – 37,239
3. Бриттани Боу (США) – 37,707
4. Ольга Фаткулина (Россия) – 37,790
5. Дарья Качанова (Россия) – 37,814...
7. Ангелина Голикова (Россия) – 38,010...
19. Ирина Кузнецова (Россия) – 38,636
1500 м
1. Ирен Вюст (Голландия) – 1.53,300
2. Бриттани Боу (США) – 1.54,007
3. Екатерина Шихова (Россия) – 1.54,039...
10. Елизавета Казелина (Россия) – 1.56,548
11. Евгения Лаленкова (Россия) – 1.56,960...
18. Елена Сохрякова (Россия) – 1.57,412
Масс-старт
1. Нана Такаги (Япония) – 8.50,150
2. Ирен Схаутен (Голландия) – 8.50,280
3. Аяно Сато (Япония) – 8.50,440...
7. Елизавета Казелина (Россия) – 8.50,660