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    Коньки. Кубок мира. Кулижников победил, Шихова – 3-я, Юсков и Фаткулина – 4-е

    Теги сборная России (коньки) результаты Кубок мира Ирен Вюст сборная России жен (коньки) Денис Юсков сборная Голландии сборная Голландии жен Екатерина Шихова Ольга Фаткулина сборная Южной Кореи сборная США Руслан Захаров Елена Сохрякова Сергей Грязцов Павел Кулижников Барт Свингс Бриттани Боу сборная США жен Джой Мантиа Ангелина Голикова сборная Японии жен Руслан Мурашов Нао Кодаира Кьелд Нюйс Ирен Схаутен Елизавета Казелина Сергей Трофимов Евгения Лаленкова Томас Крол Дарья Качанова Ванесса Херцог сборная Австрии жен сборная Бельгии сборная Японии Патрик Рест Виктор Муштаков Даниил Беляев Коньки/шорт-трек

    Российский конькобежец Павел Кулижников выиграл забег на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в голландском Херенвене.

    Конькобежный спорт

    Кубок мира

    4-й этап

    Херенвен, Голландия

    Мужчины

    500 м

    1. Павел Кулижников (Россия) – 34,494
    2. Цубаса Хасегава (Япония) – 34,521
    3. Юма Мураками (Япония) – 34,557...
    7. Виктор Муштаков (Россия) – 34,740...
    13. Руслан Мурашов (Россия) – 34,911

    1500 м

    1. Томас Крол (Голландия) – 1.43,782
    2. Джой Мантиа (США) – 1.44,092
    3. Патрик Рест (Голландия) – 1.44,128
    4. Денис Юсков (Россия) – 1.44,613
    5. Кьелд Нюйс (Голландия) – 1.44,623...
    7. Сергей Трофимов (Россия) – 1.44,947...
    15. Сергей Грязцов (Россия) – 1.46,600...
    19. Даниил Беляев (Россия) – 1.48,671

    Масс-старт

    1. Ум Чхон Хо (Южная Корея) – 8.11,220
    2. Чон Джэ Вон (Южная Корея) – 8.11,350
    3. Барт Свингс (Бельгия) – 8.11,770
    4. Руслан Захаров (Россия) – 8.11,890

    Женщины

    500 м

    1. Нао Кодаира (Япония) – 37,171
    2. Ванесса Херцог (Австрия) – 37,239
    3. Бриттани Боу (США) – 37,707
    4. Ольга Фаткулина (Россия) – 37,790
    5. Дарья Качанова (Россия) – 37,814...
    7. Ангелина Голикова (Россия) – 38,010...
    19. Ирина Кузнецова (Россия) – 38,636

    1500 м

    1. Ирен Вюст (Голландия) – 1.53,300
    2. Бриттани Боу (США) – 1.54,007
    3. Екатерина Шихова (Россия) – 1.54,039...
    10. Елизавета Казелина (Россия) – 1.56,548
    11. Евгения Лаленкова (Россия) – 1.56,960...
    18. Елена Сохрякова (Россия) – 1.57,412

    Масс-старт

    1. Нана Такаги (Япония) – 8.50,150
    2. Ирен Схаутен (Голландия) – 8.50,280
    3. Аяно Сато (Япония) – 8.50,440...
    7. Елизавета Казелина (Россия) – 8.50,660

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