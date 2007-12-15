Коньки. Кубок мира. Кулижников победил, Шихова – 3-я, Юсков и Фаткулина – 4-е

Российский конькобежец Павел Кулижников выиграл забег на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в голландском Херенвене.

Конькобежный спорт

Кубок мира

4-й этап

Херенвен, Голландия

Мужчины

500 м

1. Павел Кулижников (Россия) – 34,494

2. Цубаса Хасегава (Япония) – 34,521

3. Юма Мураками (Япония) – 34,557...

7. Виктор Муштаков (Россия) – 34,740...

13. Руслан Мурашов (Россия) – 34,911

1500 м

1. Томас Крол (Голландия) – 1.43,782

2. Джой Мантиа (США) – 1.44,092

3. Патрик Рест (Голландия) – 1.44,128

4. Денис Юсков (Россия) – 1.44,613

5. Кьелд Нюйс (Голландия) – 1.44,623...

7. Сергей Трофимов (Россия) – 1.44,947...

15. Сергей Грязцов (Россия) – 1.46,600...

19. Даниил Беляев (Россия) – 1.48,671

Масс-старт

1. Ум Чхон Хо (Южная Корея) – 8.11,220

2. Чон Джэ Вон (Южная Корея) – 8.11,350

3. Барт Свингс (Бельгия) – 8.11,770

4. Руслан Захаров (Россия) – 8.11,890

Женщины

500 м

1. Нао Кодаира (Япония) – 37,171

2. Ванесса Херцог (Австрия) – 37,239

3. Бриттани Боу (США) – 37,707

4. Ольга Фаткулина (Россия) – 37,790

5. Дарья Качанова (Россия) – 37,814...

7. Ангелина Голикова (Россия) – 38,010...

19. Ирина Кузнецова (Россия) – 38,636

1500 м

1. Ирен Вюст (Голландия) – 1.53,300

2. Бриттани Боу (США) – 1.54,007

3. Екатерина Шихова (Россия) – 1.54,039...

10. Елизавета Казелина (Россия) – 1.56,548

11. Евгения Лаленкова (Россия) – 1.56,960...

18. Елена Сохрякова (Россия) – 1.57,412

Масс-старт

1. Нана Такаги (Япония) – 8.50,150

2. Ирен Схаутен (Голландия) – 8.50,280

3. Аяно Сато (Япония) – 8.50,440...

7. Елизавета Казелина (Россия) – 8.50,660