Коньки. Кубок мира. Кулижников одержал две победы, Фаткулина – 2-я, Качанова – дважды 3-я

Российский конькобежец Павел Кулижников выиграл дистанции 500 и 1000 м на этапе Кубка мира в польском Томашуве-Мазовецком.
Конькобежный спорт
Кубок мира
Томашув-Мазовецкий, Польша
Мужчины
500 м
1. Павел Кулижников (Россия) – 34,834
2. Рехэй Хага (Япония) – 34,981
3. Ховард Лоренцен (Норвегия) – 35,104...
8. Руслан Мурашов (Россия) – 35,297...
13. Виктор Муштаков (Россия) – 35,412...
16. Артем Кузнецов (Россия) – 35,595
1000 м
1. Павел Кулижников (Россия) – 1.09,238 (рекорд трека)
2. Кай Вербей (Голландия) – 1.09,921
3. Ховард Лоренцен (Норвегия) – 1.10,076...
5. Денис Юсков (Россия) – 1.10,509...
8. Виктор Муштаков (Россия) – 1.10,947...
12. Виктор Лобас (Россия) – 1.11,263
Командная гонка
1. Япония – 3.47,500
2. Норвегия – 3.47,760
3. Россия (Александр Румянцев, Данила Семериков, Сергей Трофимов, Руслан Захаров) – 3.47,820
Женщины
500 м
1. Ванесса Херцог (Австрия) – 37,971
2. Ольга Фаткулина (Россия) – 38,078
3. Дарья Качанова (Россия) – 38,296
4. Бриттани Боу (США) – 38,313
5. Ангелина Голикова (Россия) – 38,437
1000 м
1. Бриттани Боу (США) – 1.15,399
2. Михо Такаги (Япония) – 1.16,423
3. Дарья Качанова (Россия) – 1.16,579...
7. Ольга Фаткулина (Россия) – 1.17,185...
14. Ангелина Голикова (Россия) – 1.18,077
Командная гонка
1. Япония – 3.02,490
2. Россия (Наталья Воронина, Елизавета Казелина, Евгения Лаленкова, Елена Сохрякова) – 3.04,100
3. Канада – 3.05,700