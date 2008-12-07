Коньки. Кубок мира. Кулижников одержал две победы, Фаткулина – 2-я, Качанова – дважды 3-я

Российский конькобежец Павел Кулижников выиграл дистанции 500 и 1000 м на этапе Кубка мира в польском Томашуве-Мазовецком.

Конькобежный спорт

Кубок мира

Томашув-Мазовецкий, Польша

Мужчины

500 м

1. Павел Кулижников (Россия) – 34,834

2. Рехэй Хага (Япония) – 34,981

3. Ховард Лоренцен (Норвегия) – 35,104...

8. Руслан Мурашов (Россия) – 35,297...

13. Виктор Муштаков (Россия) – 35,412...

16. Артем Кузнецов (Россия) – 35,595

1000 м

1. Павел Кулижников (Россия) – 1.09,238 (рекорд трека)

2. Кай Вербей (Голландия) – 1.09,921

3. Ховард Лоренцен (Норвегия) – 1.10,076...

5. Денис Юсков (Россия) – 1.10,509...

8. Виктор Муштаков (Россия) – 1.10,947...

12. Виктор Лобас (Россия) – 1.11,263

Командная гонка

1. Япония – 3.47,500

2. Норвегия – 3.47,760

3. Россия (Александр Румянцев, Данила Семериков, Сергей Трофимов, Руслан Захаров) – 3.47,820

Женщины

500 м

1. Ванесса Херцог (Австрия) – 37,971

2. Ольга Фаткулина (Россия) – 38,078

3. Дарья Качанова (Россия) – 38,296

4. Бриттани Боу (США) – 38,313

5. Ангелина Голикова (Россия) – 38,437

1000 м

1. Бриттани Боу (США) – 1.15,399

2. Михо Такаги (Япония) – 1.16,423

3. Дарья Качанова (Россия) – 1.16,579...

7. Ольга Фаткулина (Россия) – 1.17,185...

14. Ангелина Голикова (Россия) – 1.18,077

Командная гонка

1. Япония – 3.02,490

2. Россия (Наталья Воронина, Елизавета Казелина, Евгения Лаленкова, Елена Сохрякова) – 3.04,100

3. Канада – 3.05,700