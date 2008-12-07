Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Коньки. Кубок мира. Кулижников одержал две победы, Фаткулина – 2-я, Качанова – дважды 3-я

    Теги сборная России (коньки) результаты Кубок мира сборная России жен (коньки) Денис Юсков сборная Норвегии сборная Канады жен сборная Голландии Ольга Фаткулина Александр Румянцев Руслан Захаров Елена Сохрякова Артем Кузнецов Павел Кулижников Бриттани Боу сборная США жен Ангелина Голикова сборная Японии жен Данила Семериков Руслан Мурашов Наталья Воронина Елизавета Казелина Сергей Трофимов Евгения Лаленкова Кай Вербей Виктор Лобас Михо Такаги Ховард Холмефьорд Лоренцен Дарья Качанова Ванесса Херцог сборная Австрии жен сборная Японии Виктор Муштаков Рехэй Хага Коньки/шорт-трек

    Российский конькобежец Павел Кулижников выиграл дистанции 500 и 1000 м на этапе Кубка мира в польском Томашуве-Мазовецком.

    Конькобежный спорт

    Кубок мира

    Томашув-Мазовецкий, Польша

    Мужчины

    500 м

    1. Павел Кулижников (Россия) – 34,834
    2. Рехэй Хага (Япония) – 34,981
    3. Ховард Лоренцен (Норвегия) – 35,104...
    8. Руслан Мурашов (Россия) – 35,297...
    13. Виктор Муштаков (Россия) – 35,412...
    16. Артем Кузнецов (Россия) – 35,595

    1000 м

    1. Павел Кулижников (Россия) – 1.09,238 (рекорд трека)
    2. Кай Вербей (Голландия) – 1.09,921
    3. Ховард Лоренцен (Норвегия) – 1.10,076...
    5. Денис Юсков (Россия) – 1.10,509...
    8. Виктор Муштаков (Россия) – 1.10,947...
    12. Виктор Лобас (Россия) – 1.11,263

    Командная гонка

    1. Япония – 3.47,500
    2. Норвегия – 3.47,760
    3. Россия (Александр Румянцев, Данила Семериков, Сергей Трофимов, Руслан Захаров) – 3.47,820

    Женщины

    500 м

    1. Ванесса Херцог (Австрия) – 37,971
    2. Ольга Фаткулина (Россия) – 38,078
    3. Дарья Качанова (Россия) – 38,296
    4. Бриттани Боу (США) – 38,313
    5. Ангелина Голикова (Россия) – 38,437

    1000 м

    1. Бриттани Боу (США) – 1.15,399
    2. Михо Такаги (Япония) – 1.16,423
    3. Дарья Качанова (Россия) – 1.16,579...
    7. Ольга Фаткулина (Россия) – 1.17,185...
    14. Ангелина Голикова (Россия) – 1.18,077

    Командная гонка

    1. Япония – 3.02,490
    2. Россия (Наталья Воронина, Елизавета Казелина, Евгения Лаленкова, Елена Сохрякова) – 3.04,100
    3. Канада – 3.05,700

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться