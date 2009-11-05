Шорт-трек. Кубок мира. Россиянки выиграли золото в эстафете, другие результаты

В Калгари завершился Кубок мира по шорт-треку. Женская сборная России в составе победила в эстафете на дистанции 3000 м.

Шорт-трек

Кубок мира

1-й этап

Калгари, Канада

Смешанная эстафета

1. Китай – 2.38,245

2. Голландия – 2.38,492

3. Корея – 2.38,827

8. Россия (Артем Козлов, Константин Ивлиев, Вера Рассказова, Юлия Береснева) – не финишировала.

Женщины

Второй день

Эстафета

3000 м

1. Россия – 4.03,925 (Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Эмина Малагич)

2. Южная Корея – 4.03,966

3. Канада – 4.05,267

500 м

1. Лара ван Руйвен (Голландия) – 43,070

2. Ван Кексин (Китай) – 43,214

3. Элисон Шарле (Канада) – 43,575

8. Екатерина Ефременкова (Россия)...

10. Эмина Малагич (Россия)...

33. Юлия Береснева (Россия)

1000 м

1. Сюзанне Схюлтинг (Голландия) – 1.29,257

2. Софья Просвирнова (Россия) – 1.30,350

3. Вероник Пьеррон (Франция) – 1.30,419

17. Екатерина Константинова (Россия)...

Вера Рассказова (Россия) – дисквалифицирована

Первый день

1500 м

1. Сюзанне Схюлтинг (Голландия) – 2.28,423

2. Кортни Ли Саро (Канада) – 2.28,432

3. Екатерина Ефременкова (Россия) – 2.28,614

4. Хан Ютон (Китай) – 2,28.801...

11. Екатерина Константинова (Россия)...

22. Юлия Береснева (Россия)

500 м

1. Наталья Малышевска (Польша) – 43,142

2. Яра ван Керхоф (Голландия) – 43,353

3. Элисон Шарле (Канада) – 43,449

4. Софья Просвирнова (Россия) – дисквалифицирована в финале...

13. Эмина Малагич (Россия)...

20. Вера Рассказова (Россия)

Мужчины

Второй день

500 м

1. Ву Дайжин (Китай) – 39,915

2. Абзаль Ажгалиев (Казахстан) – 40,136

3. Лю Шаолинь Сандор (Венгрия) – 40,194...

8. Артем Козлов (Россия)...

9. Владимир Григорьев (Россия)...

11. Павел Ситников (Россия)...

1000 м

1. Лю Шаоан (Венгрия) – 1.24,818

2. Парк Жи Вон (Корея) – 1.24,868

3. Рен Зивей (Китай) – 1.24,883

11. Александр Шульгинов (Россия)...

41. Константин Ивлиев (Россия)...

44. Денис Айрапетян (Россия)

Первый день

500 м

1. Ву Дайжин (Китай) – 39,836

2. Лю Шаоан (Венгрия) – 40,044

3. Ву Гун Ким (Корея) – 40.415...

7. Артем Козлов (Россия)...

13. Дмитрий Мигунов (Франция)...

17. Константин Ивлиев (Россия)...

22. Владимир Григорьев (Россия)

1500 м

1. Казуки Йошинаги (Япония) – 2.17,285

2. Сео Жун Ли (Корея) – 2.17,557

3. Владислав Быканов (Израиль) – 2.18,195

22. Александр Шульгинов (Россия)...

31. Павел Ситников (Россия)...

Денис Айрапетян (Россия) дисквалифицирован в четвертьфинале