Шорт-трек. Кубок мира. Россиянки выиграли золото в эстафете, другие результаты

В Калгари завершился Кубок мира по шорт-треку. Женская сборная России в составе победила в эстафете на дистанции 3000 м.
Шорт-трек
Кубок мира
1-й этап
Калгари, Канада
Смешанная эстафета
1. Китай – 2.38,245
2. Голландия – 2.38,492
3. Корея – 2.38,827
8. Россия (Артем Козлов, Константин Ивлиев, Вера Рассказова, Юлия Береснева) – не финишировала.
Женщины
Второй день
Эстафета
3000 м
1. Россия – 4.03,925 (Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Эмина Малагич)
2. Южная Корея – 4.03,966
3. Канада – 4.05,267
500 м
1. Лара ван Руйвен (Голландия) – 43,070
2. Ван Кексин (Китай) – 43,214
3. Элисон Шарле (Канада) – 43,575
8. Екатерина Ефременкова (Россия)...
10. Эмина Малагич (Россия)...
33. Юлия Береснева (Россия)
1000 м
1. Сюзанне Схюлтинг (Голландия) – 1.29,257
2. Софья Просвирнова (Россия) – 1.30,350
3. Вероник Пьеррон (Франция) – 1.30,419
17. Екатерина Константинова (Россия)...
Вера Рассказова (Россия) – дисквалифицирована
Первый день
1500 м
1. Сюзанне Схюлтинг (Голландия) – 2.28,423
2. Кортни Ли Саро (Канада) – 2.28,432
3. Екатерина Ефременкова (Россия) – 2.28,614
4. Хан Ютон (Китай) – 2,28.801...
11. Екатерина Константинова (Россия)...
22. Юлия Береснева (Россия)
500 м
1. Наталья Малышевска (Польша) – 43,142
2. Яра ван Керхоф (Голландия) – 43,353
3. Элисон Шарле (Канада) – 43,449
4. Софья Просвирнова (Россия) – дисквалифицирована в финале...
13. Эмина Малагич (Россия)...
20. Вера Рассказова (Россия)
Мужчины
Второй день
500 м
1. Ву Дайжин (Китай) – 39,915
2. Абзаль Ажгалиев (Казахстан) – 40,136
3. Лю Шаолинь Сандор (Венгрия) – 40,194...
8. Артем Козлов (Россия)...
9. Владимир Григорьев (Россия)...
11. Павел Ситников (Россия)...
1000 м
1. Лю Шаоан (Венгрия) – 1.24,818
2. Парк Жи Вон (Корея) – 1.24,868
3. Рен Зивей (Китай) – 1.24,883
11. Александр Шульгинов (Россия)...
41. Константин Ивлиев (Россия)...
44. Денис Айрапетян (Россия)
Первый день
500 м
1. Ву Дайжин (Китай) – 39,836
2. Лю Шаоан (Венгрия) – 40,044
3. Ву Гун Ким (Корея) – 40.415...
7. Артем Козлов (Россия)...
13. Дмитрий Мигунов (Франция)...
17. Константин Ивлиев (Россия)...
22. Владимир Григорьев (Россия)
1500 м
1. Казуки Йошинаги (Япония) – 2.17,285
2. Сео Жун Ли (Корея) – 2.17,557
3. Владислав Быканов (Израиль) – 2.18,195
22. Александр Шульгинов (Россия)...
31. Павел Ситников (Россия)...
Денис Айрапетян (Россия) дисквалифицирован в четвертьфинале