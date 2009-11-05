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    Шорт-трек. Кубок мира. Россиянки выиграли золото в эстафете, другие результаты

    Теги результаты Кубок мира шорт-трек сборная России (шорт-трек) сборная России жен (шорт-трек) Владимир Григорьев Софья Просвирнова Владислав Быканов Екатерина Константинова Эмина Малагич Артем Козлов Лю Шаолинь Сандор Екатерина Ефременкова Денис Айрапетян Александр Шульгинов Лю Шаоан Павел Ситников Вера Рассказова Яра Ван Керхоф Сюзанне Схюлтинг Коньки/шорт-трек

    В Калгари завершился Кубок мира по шорт-треку. Женская сборная России в составе победила в эстафете на дистанции 3000 м. 

    Шорт-трек

    Кубок мира

    1-й этап

    Калгари, Канада

    Смешанная эстафета

    1. Китай  – 2.38,245
    2. Голландия – 2.38,492
    3. Корея – 2.38,827
    8. Россия (Артем Козлов, Константин Ивлиев, Вера Рассказова, Юлия Береснева) – не финишировала.

    Женщины

    Второй день

    Эстафета 

    3000 м

    1. Россия – 4.03,925 (Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Эмина Малагич)
    2. Южная Корея – 4.03,966
    3. Канада – 4.05,267

    500 м

    1. Лара ван Руйвен (Голландия)  – 43,070
    2. Ван Кексин (Китай) – 43,214
    3. Элисон Шарле (Канада) – 43,575
    8. Екатерина Ефременкова (Россия)...
    10. Эмина Малагич (Россия)...
    33. Юлия Береснева (Россия) 

    1000 м

    1. Сюзанне Схюлтинг (Голландия)  – 1.29,257
    2. Софья Просвирнова (Россия) – 1.30,350
    3. Вероник Пьеррон (Франция) – 1.30,419
    17. Екатерина Константинова (Россия)...
    Вера Рассказова (Россия) – дисквалифицирована

    Первый день

    1500 м

    1. Сюзанне Схюлтинг (Голландия)  – 2.28,423
    2. Кортни Ли Саро (Канада) – 2.28,432
    3. Екатерина Ефременкова (Россия) – 2.28,614
    4. Хан Ютон (Китай) – 2,28.801...
    11. Екатерина Константинова (Россия)...
    22. Юлия Береснева (Россия) 

    500 м

    1. Наталья Малышевска (Польша)  – 43,142
    2. Яра ван Керхоф (Голландия) – 43,353
    3. Элисон Шарле (Канада) – 43,449
    4. Софья Просвирнова (Россия) – дисквалифицирована в финале...
    13. Эмина Малагич (Россия)...
    20. Вера Рассказова (Россия) 

    Мужчины

    Второй день

    500 м

    1. Ву Дайжин (Китай)  – 39,915
    2. Абзаль Ажгалиев (Казахстан) – 40,136
    3. Лю Шаолинь Сандор (Венгрия) – 40,194...
    8. Артем Козлов (Россия)...
    9. Владимир Григорьев (Россия)...
    11. Павел Ситников (Россия)...

    1000 м

    1. Лю Шаоан (Венгрия)  – 1.24,818
    2. Парк Жи Вон (Корея) – 1.24,868
    3. Рен Зивей (Китай) – 1.24,883
    11. Александр Шульгинов (Россия)...
    41. Константин Ивлиев (Россия)...
    44. Денис Айрапетян (Россия) 

    Первый день

    500 м

    1. Ву Дайжин (Китай)  – 39,836
    2. Лю Шаоан (Венгрия) – 40,044
    3. Ву Гун Ким (Корея) – 40.415...
    7. Артем Козлов (Россия)...
    13. Дмитрий Мигунов (Франция)...
    17. Константин Ивлиев (Россия)...
    22. Владимир Григорьев (Россия) 

    1500 м

    1. Казуки Йошинаги (Япония)  – 2.17,285
    2. Сео Жун Ли (Корея) – 2.17,557
    3. Владислав Быканов (Израиль) – 2.18,195
    22. Александр Шульгинов (Россия)...
    31. Павел Ситников (Россия)...
    Денис Айрапетян (Россия) дисквалифицирован в четвертьфинале

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