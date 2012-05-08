Олимпийский чемпион Ванкувера-2010 Крюков может завершить карьеру

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков завершил карьеру, сообщает инстаграм компании-экипировщика Rossignol.

«Поздравляем Никиту Крюкова с блестящей карьерой #завершение_карьеры», – говорится в сообщении.

Крюков – олимпийский чемпион Ванкувера-2010 в личном классическом спринте, на его счету также серебро в командном спринте. Он является самым титулованным российским лыжником в истории чемпионатов мира (3-1-1). На этапах Кубка мира Крюков 14 раз поднимался на пьедестал почета, одержав при этом пять побед.

В декабре 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) лишил россиянина серебра Сочи-2014 из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил, однако в феврале 2018 года Крюков был полностью оправдан Спортивным арбитражным судом (CAS), он получил право вновь выступать на официальных соревнованиях.

В начале апреля стало известно, что Крюков не прошел в сборную России для подготовки к сезону-2018/19. Ранее спортсмен заявлял, что будет готовиться к чемпионату мира 2019 года.