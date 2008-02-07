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    Fancy Bears: правительство Канады вмешивалось в расследование Макларена, чтобы попасть в топ-3 медального зачета Олимпиады-2018

    Теги Сочи-2014 допинг сборная России сборная России жен WADA Пхенчхан-2018 Ричард Макларен политика НОК Канады Fancy Bears

    Хакерская группировка Fancy Bears сообщила о вмешательстве правительства Канады в работу независимой комиссии Ричарда Макларена по допингу в Сочи-2014.

    Как утверждают хакеры, предоставившие несколько документов, власти Канады оказывали влияние на Макларена, чтобы обеспечить высокие позиции в медальном зачете Олимпийских игр в Пхенчхане.

    «Решение было простым: если нельзя обыграть соперников, их нужно устранить. Канадцы выбрали Россию в качестве мишени в борьбе с допингом.

    Канадский юрист Ричард Макларен возглавил расследование, организованное проканадским Всемирным антидопинговым агентством (WADA), чтобы разоблачить систему допинга в России.

    Реальные цели работы Макларена были рассекречены ранее. Он выполнил свою миссию. Он провел безупречную работу, которая привела к отстранению России и ее лучших спортсменов от Пхенчхана-2018.

    Были приняты все меры, чтобы позволить канадцам оказаться в топ-3 Олимпиады-2018.

    Первые лица Канады считают, что национальные интересы идут на первом месте и для этого Канада должна любыми способами выигрывать престижные соревнования.

    Проект «Взойди на пьедестал», который спонсируется государством, был создан ради этого. Он тесно связан с WADA и устраняет соперников, когда канадцы не могут их победить», – говорится в заявлении Fancy Bears.

    Проект «Взойди на пьедестал» был разработан группой экспертов накануне Ванкувера-2010 для канадских спортсменов с целью оптимизировать подготовку к домашним Играм. Позднее сборная России прибегла к помощи тех же специалистов перед Сочи-2014.

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