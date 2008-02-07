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    CAS зарегистрировал апелляции 13 российских спортсменов и 2 тренеров

    Теги Сочи-2014 Александр Легков Евгения Шаповалова Наталья Матвеева МОК Альберт Демченко Максим Вылегжанин Александр Третьяков CAS Пхенчхан-2018 Сергей Чудинов Ольга Фаткулина Александр Румянцев Татьяна Иванова Евгений Белов Александр Бессмертных Мария Орлова Артем Кузнецов Елена Никитина

    Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции 13 российских спортсменов и двух тренеров.

    Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) отказал россиянам в приглашении на Олимпийские игры в Пхенчхане, несмотря на то, что CAS снял с них пожизненный запрет на участие в Олимпиадах и восстановил результаты в Сочи-2014.

    В списке подавших апелляции Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева (все – лыжные гонки), Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова, тренер Сергей Чудинов (все – скелетон), Александр Румянцев, Артем Кузнецов, Ольга Фаткулина (все – коньки), Татьяна Иванова и тренер Альберт Демченко (все – сани).

    В настоящее время выездная панель CAS проводит слушания по делам еще 32 российских атлетов, которые подали апелляции 6 февраля.

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