CAS зарегистрировал апелляции 13 российских спортсменов и 2 тренеров

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции 13 российских спортсменов и двух тренеров.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) отказал россиянам в приглашении на Олимпийские игры в Пхенчхане, несмотря на то, что CAS снял с них пожизненный запрет на участие в Олимпиадах и восстановил результаты в Сочи-2014.
В списке подавших апелляции Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева (все – лыжные гонки), Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова, тренер Сергей Чудинов (все – скелетон), Александр Румянцев, Артем Кузнецов, Ольга Фаткулина (все – коньки), Татьяна Иванова и тренер Альберт Демченко (все – сани).
В настоящее время выездная панель CAS проводит слушания по делам еще 32 российских атлетов, которые подали апелляции 6 февраля.