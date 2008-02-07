CAS зарегистрировал апелляции 13 российских спортсменов и 2 тренеров

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции 13 российских спортсменов и двух тренеров.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) отказал россиянам в приглашении на Олимпийские игры в , несмотря на то, что CAS снял с них пожизненный запрет на участие в Олимпиадах и восстановил результаты в Сочи-2014.

В списке подавших апелляции , Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева (все – лыжные гонки), , Елена Никитина, Мария Орлова, тренер Сергей Чудинов (все – скелетон), Александр Румянцев, Артем Кузнецов, Ольга Фаткулина (все – коньки), Татьяна Иванова и тренер (все – сани).

В настоящее время выездная панель CAS проводит слушания по делам еще 32 российских атлетов, которые подали апелляции 6 февраля.