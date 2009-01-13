Фристайл. Кубок мира. Максим Буров выиграл золото в лыжной акробатике, Спиридонова — серебро

Российский фристайлист Максим Буров выиграл золото в лыжной акробатике на этапе Кубка мира в американском Дир Вэлли. В женских соревнованиях россиянка Кристина Спиридонова завоевала серебро.
Для 19-летнего Бурова эта победа стала первой на этапах Кубка мира и позволила занять лидирующую позицию в общем зачете Кубка мира в данной дисциплине.
Лыжная акробатика является олимпийским видом спорта. Прыжки спортсменов оцениваются на основе трех основных компонентов: полет, форма и приземление.
Фристайл
Кубок мира
Дир Вэлли, США
Лыжная акробатика
Мужчины
1. Максим Буров (Россия) – 131,67
2. Ци Гуанпу (Китай) – 130,77
3. Антон Кушнир (Беларусь) – 124,78
4. Лю Чжунцин (Китай) — 124,43
5. Максим Густик (Белаоусь) — 112,99
6. Джонатон Лиллис (США) — 72,85
22. Павел Кротов – 92,04 (Россия)…
24. Илья Буров (Россия) – 88,05…
28. Кирилл Самородов (Россия) – 85,45…
31. Станислав Никитин (Россия) – 77,76
Женщины
1. Сю Мэнтао (Китай) – 114,21.
2. Кристина Спиридонова (Россия) – 88,47
3. Кон Фаню (Китай) – 82,36
4. Мэдисон Олсен (США) — 81,78
5. Анна Гуськова (Беларусь) — 73,60
6. Мэдисон Варметте (США) — 71,92
12. Любовь Никитина (Россия)…
23. Алина Гриднева (Россия) – 63,94…
27. Вероника Корсунова (Россия) – 55,12
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