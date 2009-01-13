Фристайл. Кубок мира. Максим Буров выиграл золото в лыжной акробатике, Спиридонова — серебро

Российский фристайлист Максим Буров выиграл золото в лыжной акробатике на этапе Кубка мира в американском Дир Вэлли. В женских соревнованиях россиянка Кристина Спиридонова завоевала серебро.

Для 19-летнего Бурова эта победа стала первой на этапах Кубка мира и позволила занять лидирующую позицию в общем зачете Кубка мира в данной дисциплине.

Лыжная акробатика является олимпийским видом спорта. Прыжки спортсменов оцениваются на основе трех основных компонентов: полет, форма и приземление.

Фристайл

Кубок мира

Дир Вэлли, США

Лыжная акробатика

Мужчины

1. Максим Буров (Россия) – 131,67

2. Ци Гуанпу (Китай) – 130,77

3. Антон Кушнир (Беларусь) – 124,78

4. Лю Чжунцин (Китай) — 124,43

5. Максим Густик (Белаоусь) — 112,99

6. Джонатон Лиллис (США) — 72,85

22. Павел Кротов – 92,04 (Россия)…

24. Илья Буров (Россия) – 88,05…

28. Кирилл Самородов (Россия) – 85,45…

31. Станислав Никитин (Россия) – 77,76

Женщины

1. Сю Мэнтао (Китай) – 114,21.

2. Кристина Спиридонова (Россия) – 88,47

3. Кон Фаню (Китай) – 82,36

4. Мэдисон Олсен (США) — 81,78

5. Анна Гуськова (Беларусь) — 73,60

6. Мэдисон Варметте (США) — 71,92

12. Любовь Никитина (Россия)…

23. Алина Гриднева (Россия) – 63,94…

27. Вероника Корсунова (Россия) – 55,12