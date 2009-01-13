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    Фристайл. Кубок мира. Максим Буров выиграл золото в лыжной акробатике, Спиридонова — серебро

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    Российский фристайлист Максим Буров выиграл золото в лыжной акробатике на этапе Кубка мира в американском Дир Вэлли. В женских соревнованиях россиянка Кристина Спиридонова завоевала серебро.

    Для 19-летнего Бурова эта победа стала первой на этапах Кубка мира и позволила занять лидирующую позицию в общем зачете Кубка мира в данной дисциплине.

    Лыжная акробатика является олимпийским видом спорта. Прыжки спортсменов оцениваются на основе трех основных компонентов: полет, форма и приземление. 

    Фристайл

    Кубок мира

    Дир Вэлли, США

    Лыжная акробатика

    Мужчины

    1. Максим Буров (Россия) – 131,67
    2. Ци Гуанпу (Китай) – 130,77
    3. Антон Кушнир (Беларусь) – 124,78
    4. Лю Чжунцин (Китай) — 124,43
    5. Максим Густик (Белаоусь) — 112,99
    6. Джонатон Лиллис (США) — 72,85
    22. Павел Кротов – 92,04 (Россия)…
    24. Илья Буров (Россия) – 88,05…
    28. Кирилл Самородов (Россия) – 85,45…
    31. Станислав Никитин (Россия) – 77,76

    Женщины

    1. Сю Мэнтао (Китай) – 114,21.
    2. Кристина Спиридонова (Россия) – 88,47
    3. Кон Фаню (Китай) – 82,36
    4. Мэдисон Олсен (США) — 81,78
    5. Анна Гуськова (Беларусь) — 73,60
    6. Мэдисон Варметте (США) — 71,92
    12. Любовь Никитина (Россия)…
    23. Алина Гриднева (Россия) – 63,94…
    27. Вероника Корсунова (Россия) – 55,12

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