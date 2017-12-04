МОК опубликует показания Родченкова, которые он дал комиссии Шмида
Международный олимпийский комитет (МОК) опубликует показания бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, которые он дал комиссии Самуэля Шмида, сообщает издание Inside the Games.
Напомним, после публикации доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте МОК создал две комиссии для перепроверки фактов, фигурировавших в докладе.
Комиссия под руководством Дениса Освальда занималась перепроверкой допинг-проб участников Сочи-2014. Комиссия Самуэля Шмида расследовала причастность Минспорта России к допинговой системе, которая, возможно, существовала в стране.
5 декабря МОК примет решение об участии россиян в Олимпийских играх в Пхенчхане-2018. Ожидается, что в основу решения организации лягут выводы комиссий Шмида и Освальда.
После оглашения решения МОК также ожидается выступление адвоката Родченкова Джима Уолдена.
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