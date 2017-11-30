Ричард Макларен: «Допускаю возможность, что российские атлеты не знали о существовании государственной допинг-системы»

Автор доклада о допинге в российском спорте Ричард Макларен считает, что российские спортсмены могли не знать о существовании институциональной, как утверждает Макларен, системы допинга в стране.

— Возможно ли, что дисквалифицированные российские спортсмены не знали о существовании, как вы утверждаете, институциональной системы допинга?

— Да, я допускаю такую возможность. Но тогда я бы хотел поговорить с этими спортсменами и убедиться самостоятельно, что им можно доверять, что они правда не знали, что делают. Такой возможности у меня не было. Я пытался поговорить с некоторыми из них, но никто не был готов (к общению).

— Среди них есть призеры Олимпиады?

— Я не хотел бы раскрывать имен, это не кажется мне правильным.

— Но вы действовали через Олимпийский комитет России или напрямую обращались к спортсменам?

— Напрямую к спортсменам.

— Но почему же они несут ответственность? При этом многих из доклада оправдали — WADA закрыло дела 95 из 96 атлетов, чьи пробы были перепроверены.

— Я не говорил, что спортсмены, фигурировавшие в моем докладе, виновны. По вопросу вины — не ко мне. Моя задача была в том, чтобы идентифицировать тех, кто замешан. Далее решение за WADA, МОК и спортивными федерациями. Я говорил, что некоторые, даже многие люди из доклада Макларена могут и не быть вовлеченными. Но они заслуживают дальнейшего расследования.

— Вам не кажется, что решения комиссии Освальда — это просто перекочевавшие из документов Родченкова и вашего доклада данные?

— На это я уже ответил. Вопрос к МОК и WADA. Мне кажется, они провели собственную работу.