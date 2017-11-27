Ричард Паунд: «Будь я главой МОК, на коленях благодарил бы Макларена за профессиональное расследование по России»

Бывший президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд поделился мнением насчет того, стоит ли допускать сборную России до участия в Пхенчхане-2018.

«Что касается допинга, МОК как бы говорит: «У нас нулевая терпимость к допингу… о, только если дело не касается России».

Думаю, ошибка была допущена еще перед Играми в Рио.

Если бы я был президентом МОК, то встал бы на колени перед Ричардом Маклареном и сказал: «О, спасибо за это очень профессиональное и тщательное расследование».

Оно продемонстрировало, что имела место поддерживаемая государством допинг-система. Нам не стоит беспокоиться насчет рассмотрения дел каждого отдельного спортсмена, если у нас появится база данных из Московской антидопинговой лаборатории.

Наказание было бы отличным уроком и серьезным сдерживающим фактором для всех других стран, которые могли бы сказать: «Если они поступают так с Россией, может, лучше играть по-честному», – сказал Паунд.

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