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    Insidethegames: МОК опасается, что допуск России к ОИ-2018 будет расценен как поддержка Путина

    Теги Владимир Путин МОК сборная России сборная России жен WADA РУСАДА Пхенчхан-2018

    В Международном олимпийском комитете (МОК) опасаются, что если Россия будет допущена до Олимпийских игр-2018, это будет расцениваться как поддержка президента России Владимира Путина. Об этом сообщает издание Insidethegames.

    Ранее Владимир Путин высказал предположение, что обвинения в государственной поддержке допинг-системы, которая, возможно, существовала в стране, связаны с предстоящими президентскими выборами.

    Также издание отмечает, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не будет восстановлено в правах 16 ноября, что приведет к тому, что Россия, вероятно, не будет допущена до Олимпиады в Пхенчхане.

    МОК вынесет решение об участии россиян в Играх-2018 5 декабря. 

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