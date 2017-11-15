Insidethegames: МОК опасается, что допуск России к ОИ-2018 будет расценен как поддержка Путина

В Международном олимпийском комитете (МОК) опасаются, что если Россия будет допущена до Олимпийских игр-2018, это будет расцениваться как поддержка президента России Владимира Путина. Об этом сообщает издание Insidethegames.

Ранее Владимир Путин высказал предположение, что обвинения в государственной поддержке допинг-системы, которая, возможно, существовала в стране, связаны с предстоящими президентскими выборами.

Также издание отмечает, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не будет восстановлено в правах 16 ноября, что приведет к тому, что Россия, вероятно, не будет допущена до Олимпиады в Пхенчхане.

МОК вынесет решение об участии россиян в Играх-2018 5 декабря.

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