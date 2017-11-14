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    Виталий Мутко: «Решение о восстановлении РУСАДА не может повлиять на участие россиян в Олимпиаде»

    Теги Виталий Мутко МОК сборная России сборная России жен WADA РУСАДА Пхенчхан-2018

    Вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не должен повлиять на допуск спортсменов на Олимпийские игры в Южной Корее.

    «Решение о восстановлении РУСАДА не может повлиять на участие наших спортсменов в Играх.

    Все этот никак не связано с участием в Играх наших сборных, это прерогатива Международного олимпийского комитета (МОК), а не WADA. РУСАДА работает, его статус частично восстановлен, оно занимается планированием и забором проб, а контролирует его антидопинговая британская организация.

    Мы возим пробы в западные лаборатории, а для них это, безусловно, хороший бизнес, хорошая прибавка. Об этом не надо забывать.

    Всемирное антидопинговое агентство (WADA) всех уже так запутало, что осталось в стороне. РУСАДА, кстати, работало по их лекалам, тогда ориентиром было норвежское, сейчас британское антидопинговое агентство. Они менялись с приходом новых президентов организации, хотелось бы единых стандартов», – сказал Мутко.

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