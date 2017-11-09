Владимир Путин об обвинениях в господдержке допинга: «США хотят создать проблемы при выборах президента России»

Президент России Владимир Путин высказал предположение, что обвинения в государственной поддержке допинг-системы, которая, возможно, существовала в стране, связаны с предстоящими президентскими выборами.

«Вот что меня беспокоит: Олимпиада должна начаться в феврале, а выборы у нас когда президентские? В марте.

Очень большие подозрения, что это все делается для того, чтобы создать необходимую для кого-то обстановку недовольства любителей спорта, спортсменов тем, что якобы государство было причастно к нарушениям и за это оно отвечает.

В ответ на наше мнимое вмешательство в их выборы США хотят создать проблемы при выборах президента России», – сказал Путин.

«В России никогда не было, нет и, надеюсь, никогда не будет государственной системы допинга, в чем нас пытаются упрекнуть или даже обвинить», – добавил президент России.

На данный момент комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) приняла решение о лишении российских спортсменов четырех наград Сочи-2014.

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