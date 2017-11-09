Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Владимир Путин об обвинениях в господдержке допинга: «США хотят создать проблемы при выборах президента России»

    Теги Сочи-2014 допинг Владимир Путин МОК сборная России сборная России жен

    Президент России Владимир Путин высказал предположение, что обвинения в государственной поддержке допинг-системы, которая, возможно, существовала в стране, связаны с предстоящими президентскими выборами.

    «Вот что меня беспокоит: Олимпиада должна начаться в феврале, а выборы у нас когда президентские? В марте.

    Очень большие подозрения, что это все делается для того, чтобы создать необходимую для кого-то обстановку недовольства любителей спорта, спортсменов тем, что якобы государство было причастно к нарушениям и за это оно отвечает.

    В ответ на наше мнимое вмешательство в их выборы США хотят создать проблемы при выборах президента России», – сказал Путин.

    «В России никогда не было, нет и, надеюсь, никогда не будет государственной системы допинга, в чем нас пытаются упрекнуть или даже обвинить», – добавил президент России.

    На данный момент комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) приняла решение о лишении российских спортсменов четырех наград Сочи-2014.

    Новый медальный зачет Сочи: у России минус 4 награды

    Допинг в Сочи: версия России, которую не услышат

    У кого, кроме Легкова, есть царапины на допинг-пробах

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться