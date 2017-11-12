Максим Вылегжанин: «Мне не стыдно смотреть в глаза соперников. Моя совесть чиста!»

Российский лыжник Максим Вылегжанин рассказал о том, с какими эмоциями выходит на старт гонок после лишения медалей Сочи-2014.

«Мне не стыдно смотреть в глаза спортсменов, выходя на старт. Я ничего не нарушал, и моя совесть чиста!» – написал Вылегжанин.

Сейчас Вылегжанин выступает на международном турнире в финском Муонио.