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    Максим Вылегжанин: «Мне не стыдно смотреть в глаза соперников. Моя совесть чиста!»

    Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Максим Вылегжанин

    Российский лыжник Максим Вылегжанин рассказал о том, с какими эмоциями выходит на старт гонок после лишения медалей Сочи-2014.

    «Мне не стыдно смотреть в глаза спортсменов, выходя на старт. Я ничего не нарушал, и моя совесть чиста!» – написал Вылегжанин.

    Сейчас Вылегжанин выступает на международном турнире в финском Муонио.

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    А теперь вы верите, что Россия честно выигрывала в Сочи-2014 ?

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