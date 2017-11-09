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    Вылегжанин и Петухов признаны виновными в нарушении антидопинговых правил. Россия лишилась еще двух медалей Сочи-2014

    Теги Сочи-2014 допинг лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) дисквалификации Евгения Шаповалова МОК Юлия Иванова Максим Вылегжанин Елена Вяльбе Алексей Петухов

    Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) признала виновными в нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014 россиян Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову.

    «Аннулированы результаты спортсменов на Олимпиаде в Сочи. Также спортсмены пожизненно дисквалифицированы от участия на Олимпиаде», – сказала Вяльбе.

    На Олимпийских играх в Сочи Вылегжанин завоевал три серебра – в марафоне, командном спринте вместе с Никитой Крюковым, а также в эстафете 4х10 км. Россия была лишена эстафетного серебра после решения по Александру Легкову, таким образом, команда потеряет еще две награды.

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