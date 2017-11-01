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    Легков и Белов подадут апелляции на решение МОК о дисквалификации не позднее 2 ноября

    Теги допинг лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) дисквалификации Александр Легков МОК CAS Евгений Белов Кристоф Вишеманн

    Российские лыжники Александр Легков и Евгений Белов в ближайшее время подадут апелляции на решение МОК о дисквалификации.

    Сегодня стало известно, что результаты Легкова и Белова на Играх-2014 в Сочи аннулированы. Оба пропустят ОИ-2018.

    «Апелляция будет подана не позднее завтрашнего дня.

    Решение МОК выходит далеко за рамки результатов доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена и выступает против существующего решения CAS.

    Данное решение противоречит заявлению президента МОК Томаса Баха о том, что вердикт можно вынести только на основе надежных доказательств.

    «Физических» доказательств того, что допинг-пробами производились какие-либо манипуляции, на данный момент нет.

    Нет уверенности в том, что пробы мочи были взяты именно у них, а не были заменены пробами других людей», – говорится в сообщении на официальном сайте адвокатской конторы Кристофа Вишеманна, представляющего интересы лыжников. 

    Вишеманн также отметил, что решение МОК о запрете участия в Олимпийских играх не предполагает запрет на участие в регулярных соревнованиях под эгидой FIS.

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