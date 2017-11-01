Легков и Белов подадут апелляции на решение МОК о дисквалификации не позднее 2 ноября

Российские лыжники Александр Легков и Евгений Белов в ближайшее время подадут апелляции на решение МОК о дисквалификации.

Сегодня стало известно, что результаты Легкова и Белова на Играх-2014 в Сочи аннулированы. Оба пропустят ОИ-2018.

«Апелляция будет подана не позднее завтрашнего дня.

Решение МОК выходит далеко за рамки результатов доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена и выступает против существующего решения CAS.

Данное решение противоречит заявлению президента МОК Томаса Баха о том, что вердикт можно вынести только на основе надежных доказательств.

«Физических» доказательств того, что допинг-пробами производились какие-либо манипуляции, на данный момент нет.

Нет уверенности в том, что пробы мочи были взяты именно у них, а не были заменены пробами других людей», – говорится в сообщении на официальном сайте адвокатской конторы Кристофа Вишеманна, представляющего интересы лыжников.

Вишеманн также отметил, что решение МОК о запрете участия в Олимпийских играх не предполагает запрет на участие в регулярных соревнованиях под эгидой FIS.

Кто из медалистов Сочи пил коктейль Родченкова

Палач русского спорта: куда он пропал?

«Это заказ. По нам лупили прицельно». Кто подставил лыжниц на Олимпиаде?