Легков и Белов подадут апелляции на решение МОК о дисквалификации не позднее 2 ноября
Российские лыжники Александр Легков и Евгений Белов в ближайшее время подадут апелляции на решение МОК о дисквалификации.
Сегодня стало известно, что результаты Легкова и Белова на Играх-2014 в Сочи аннулированы. Оба пропустят ОИ-2018.
«Апелляция будет подана не позднее завтрашнего дня.
Решение МОК выходит далеко за рамки результатов доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена и выступает против существующего решения CAS.
Данное решение противоречит заявлению президента МОК Томаса Баха о том, что вердикт можно вынести только на основе надежных доказательств.
«Физических» доказательств того, что допинг-пробами производились какие-либо манипуляции, на данный момент нет.
Нет уверенности в том, что пробы мочи были взяты именно у них, а не были заменены пробами других людей», – говорится в сообщении на официальном сайте адвокатской конторы Кристофа Вишеманна, представляющего интересы лыжников.
Вишеманн также отметил, что решение МОК о запрете участия в Олимпийских играх не предполагает запрет на участие в регулярных соревнованиях под эгидой FIS.
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