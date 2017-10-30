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    Спонсор лыжной сборной Швеции раздавал бальзам для губ на встрече с прессой

    Теги бизнес лыжные гонки фото сборная Норвегии жен сборная Швеции жен сборная Швеции Тереза Йохауг Федерация лыжных гонок Швеции Юхан Сарес

    На встрече с представителями СМИ перед началом зимнего сезона один из спонсоров сборной Швеции по лыжным гонкам – компания Vattenfall – раздавал бальзам для губ в качестве подарков.

    Для многих из присутствующих этот продукт ассоциировался с допинговым делом норвежки Терезы Йохауг, которая отбывает 18-месячную дисквалификацию за использование стероида клостебола, попавшего в организм с кремом от ожогов на губе.

    «Ха-ха, ой, это чистая случайность. Насколько я знаю, тут нет ничего общего с Норвегией и Терезой Йохауг», – ответила на вопрос журнаналистов пресс-секретарь Федерации лыжных видов спорта Швеции Лотта Ернберг.

    Спортивный директор сборной Швеции Юхан Сарес был настроен более серьезно.

    «Здесь нет никакой задней мысли с нашей стороны, это идея Vattenfall. Хочу верить, что это чистая случайность. И не считаю, что это забавно», – отметил Сарес.

    – Это выпад в сторону Йохауг?

    – Конечно же, нет. У нас просто осталось немного рекламного материала с прошлого года. Если это выглядит как плохая шутка, мы просим прощения. Мы думали только о здоровье.

    – Тогда нам не стоит волноваться, что бальзам содержит клостебол?

    – Не стоит, – приводит слова представителя компании Эмилии Нурлунн Aftonbladet

    Сообщается, что спонсор принял решение убрать продукт со стола после того, как к нему было привлечено столько внимания. 

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