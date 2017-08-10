Бекки Скотт: «Многие спортсмены считают, что реальных последствий для России за допинговую систему не было»
Председатель комиссии спортсменов Всемирного антидопингового комитета (WADA) Бекки Скотт заявила, что Россия должна понести более строгое наказание за допинговые проблемы в стране, чем штраф.
«Думаю, что штраф – это несколько поверхностная мера.
Полагаю, что большая часть спортсменов думает, что за такой масштаб коррупции и обмана во время Олимпиады не последовало реальных действий.
Россия участвовала в Рио-2016, они выступали под своим флагом, привезли домой медали. С точки зрения комиссии спортсменов WADA это выглядело ненормально.
Думаю, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла подходящие меры в отношении России, столкнувшись с массовой коррупцией и подрывом спорта. Они сделали всего одну вещь, но это было лишение права на участие в стартах», – сказала Скотт.
Комитет спортсменов попросил опубликовать статистику тестирования РУСАДА и раскрыть информацию о доступе в закрытые города. Также представители комитета обратились к МОК и ПКР с просьбой предоставить информацию о перепроверке допинг-проб с Сочи-2014.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.