Хайо Зеппельт: «МОК дает зеленый свет государственной системе допинга в России»

Автор фильмов о допинге в российском спорте Хайо Зеппельт поделился мнением насчет того, как Международный олимпийский комитет (МОК) решит вопрос с допингом в России.

Ранее появилась информация о том, что российская сторона заплатит МОК 100 млн долларов за участие в Олимпийских играх 2018 года.

«С самого начала было ясно, что Томас Бах защищает Россию. Дает зеленый свет государственной системе допинга. Они просто должны заплатить: как за парковку.

Важный вопрос для сохранения авторитета МОК в том, будет ли наказан российский спорт за крупнейшее мошенничество в современной спортивной истории? Деньги Путина не должны переубедить.

Прогнозирую, что Россия заплатит штраф, некоторые допингисты 2014 года будут дисквалифицированы как «черные овцы». МОК преподнесет это как успех, Россия будет рада. Грязная сделка.

МОК объявит некоторых чиновников персонами нон-грата в Пхенчхане-2018, а, может, и далее.

И они называют это «нулевой терпимостью». Конец истории», – написал Зеппельт.