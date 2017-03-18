Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Лыжи. Кубок мира. Клэбо выиграл масс-старт классикой, Бессмертных – 3-й, Ларьков – 9-й

    Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии Маркус Хельнер сборная Швеции сборная Финляндии сборная Канады Эмиль Йонссон Дарио Колонья сборная Швейцарии Матти Хейккинен Пол Гульберг сборная Франции Морис Манифика Александр Бессмертных Алекс Харви Андрей Ларьков Никлас Дюрхауг Шюр Рете Дидрик Тонсет Ииво Нисканен Синдре Бьорнестад Скар Йоханнес Клэбо Ханс Кристер Холунн Эмиль Иверсен

    Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо одержал победу в классическом масс-старте, который прошел сегодня в рамках финала Кубка мира в Квебеке. Россиянин Александр Бессмертных показал третий результат.

    Лыжные гонки

    Кубок мира

    Квебек, Канада

    Мужчины

    Масс-старт, 15 км, классический стиль

    1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 35.23,7
    2. Никлас Дюрхауг (Норвегия) – 0,5
    3. Александр Бессмертных (Россия) – 0,8
    4. Алекс Харви (Канада) – 1,2
    5. Шюр Рете (Норвегия) – 1,7
    6. Дарио Колонья (Швейцария) – 1,9
    7. Пол Гульберг (Норвегия) – 2,5
    8. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 3,0
    9. Андрей Ларьков (Россия) – 3,7...
    12. Эмиль Йонссон (Швеция) – 6,2
    13. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 6,6
    14. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия) – 7,0
    15. Ииво Нисканен (Финляндия) – 7,6
    16. Финн Хоген Крог (Норвегия) – 9,8...
    18. Морис Манифика (Франция) – 11,5
    19. Маркус Хельнер (Швеция) – 14,1...
    25. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 1.04,2
    26. Матти Хейккинен (Финляндия) – 1.04,9

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться