Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо одержал победу в классическом масс-старте, который прошел сегодня в рамках финала Кубка мира в Квебеке. Россиянин Александр Бессмертных показал третий результат.

Лыжные гонки

Кубок мира

Квебек, Канада

Мужчины

Масс-старт, 15 км, классический стиль

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 35.23,7

2. Никлас Дюрхауг (Норвегия) – 0,5

3. Александр Бессмертных (Россия) – 0,8

4. Алекс Харви (Канада) – 1,2

5. Шюр Рете (Норвегия) – 1,7

6. Дарио Колонья (Швейцария) – 1,9

7. Пол Гульберг (Норвегия) – 2,5

8. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 3,0

9. Андрей Ларьков (Россия) – 3,7...

12. Эмиль Йонссон (Швеция) – 6,2

13. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 6,6

14. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия) – 7,0

15. Ииво Нисканен (Финляндия) – 7,6

16. Финн Хоген Крог (Норвегия) – 9,8...

18. Морис Манифика (Франция) – 11,5

19. Маркус Хельнер (Швеция) – 14,1...

25. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 1.04,2

26. Матти Хейккинен (Финляндия) – 1.04,9