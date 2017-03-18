Лыжи. Кубок мира. Клэбо выиграл масс-старт классикой, Бессмертных – 3-й, Ларьков – 9-й
Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо одержал победу в классическом масс-старте, который прошел сегодня в рамках финала Кубка мира в Квебеке. Россиянин Александр Бессмертных показал третий результат.
Лыжные гонки
Кубок мира
Квебек, Канада
Мужчины
Масс-старт, 15 км, классический стиль
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 35.23,7
2. Никлас Дюрхауг (Норвегия) – 0,5
3. Александр Бессмертных (Россия) – 0,8
4. Алекс Харви (Канада) – 1,2
5. Шюр Рете (Норвегия) – 1,7
6. Дарио Колонья (Швейцария) – 1,9
7. Пол Гульберг (Норвегия) – 2,5
8. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 3,0
9. Андрей Ларьков (Россия) – 3,7...
12. Эмиль Йонссон (Швеция) – 6,2
13. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 6,6
14. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия) – 7,0
15. Ииво Нисканен (Финляндия) – 7,6
16. Финн Хоген Крог (Норвегия) – 9,8...
18. Морис Манифика (Франция) – 11,5
19. Маркус Хельнер (Швеция) – 14,1...
25. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 1.04,2
26. Матти Хейккинен (Финляндия) – 1.04,9
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