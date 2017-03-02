Сегодня на чемпионате мира по лыжным гонкам в Лахти состоится женская эстафета. В составе сборной России выступят Полина Кальсина, Юлия Белорукова, Юлия Чекалева и Анастасия Седова.

Лыжные гонки

Чемпионат мира

Лахти, Финляндия

Женщины

Эстафета

Начало гонки – 16.00 по московскому времени

Старт-лист

1. Норвегия (Майкен Касперсен Фалла, Хайди Венг, Астрид Якобсен, Марит Бьорген)

2. Швеция (Анна Хааг, Шарлотте Калла, Эбба Андерссон, Стина Нильссон)

3. Финляндия (Айно Кайса Сааринен, Кертту Нисканен, Лаура Мононен, Криста Пярмякоски)

4. США (Киккан Рэнделл, Сэди Бьорнсен, Элизабет Стивен, Джессика Диггинс)

5. Польша (Юстина Ковальчик, Эвелина Марсич, Корнелия Кубинска, Мартина Галевич)

6. Германия (Катарина Хенниг, Штефани Болер, Николь Фессель, Сандра Рингвальд)

7. Россия (Полина Кальсина, Юлия Белорукова, Юлия Чекалева, Анастасия Седова)