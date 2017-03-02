Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Лыжи. Чемпионат мира. Кальсина, Белорукова, Чекалева и Седова побегут за Россию в эстафете

    Теги результаты Марит Бьорген Айно Кайса Сааринен лыжные гонки чемпионат мира сборная России жен (лыжные гонки) Астрид Якобсен Юлия Чекалева сборная Норвегии жен Шарлотте Калла сборная Швеции жен Юстина Ковальчик сборная Польши жен сборная Финляндии жен Майкен Касперсен Фалла сборная Германии жен (лыжные гонки) Анна Хааг сборная США жен Криста Пярмякоски (Лахтенмяки) Киккан Рэнделл Николь Фессель Полина Медведева (Кальсина) Анастасия Седова Хайди Венг Джессика Диггинс Стина Нильссон Кертту Нисканен Лаура Мононен Сэди Бьорнсен Элизабет Стивен Юлия Белорукова Штефани Болер Эбба Андерссон Сандра Рингвальд Эвелина Марсич

    Сегодня на чемпионате мира по лыжным гонкам в Лахти состоится женская эстафета. В составе сборной России выступят Полина Кальсина, Юлия Белорукова, Юлия Чекалева и Анастасия Седова.

    Лыжные гонки

    Чемпионат мира

    Лахти, Финляндия

    Женщины

    Эстафета

    Начало гонки – 16.00 по московскому времени

    Старт-лист

    1. Норвегия (Майкен Касперсен Фалла, Хайди Венг, Астрид Якобсен, Марит Бьорген)
    2. Швеция (Анна Хааг, Шарлотте Калла, Эбба Андерссон, Стина Нильссон)
    3. Финляндия (Айно Кайса Сааринен, Кертту Нисканен, Лаура Мононен, Криста Пярмякоски)
    4. США (Киккан Рэнделл, Сэди Бьорнсен, Элизабет Стивен, Джессика Диггинс)
    5. Польша (Юстина Ковальчик, Эвелина Марсич, Корнелия Кубинска, Мартина Галевич)
    6. Германия (Катарина Хенниг, Штефани Болер, Николь Фессель, Сандра Рингвальд)
    7. Россия (Полина Кальсина, Юлия Белорукова, Юлия Чекалева, Анастасия Седова)

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться