Евгений Климов стал призером этапа «Турне четырех трамплинов» в Инсбруке

Норвежец Даниэль Андре Танде сегодня победил на 3-м этапе «Турне четырех трамплинов» в австрийском Инсбруке, россиянин Евгений Климов занял 3-е место. Отметим, что вторая попытка была отменена.

В последний раз россияне поднимались на подиум «Турне» 1 января 2011 года в Гармиш-Партенкирхене, когда Павел Карелин был вторым, сообщает Gracenote.

Прыжки с трамплина

«Турне четырех трамплинов»

3-й этап

Инсбрук, Австрия

HS130

1. Даниэль Андре Танде (Норвегия) – 125,7 балла (128,5 м)

2. Роберт Юханссон (Норвегия) – 123,1 (133,0)

3. Евгений Климов (Россия) – 119,1 (127,0)

4. Камиль Стох (Польша) – 117,4 (120,5)

5. Андреас Стьернен (Норвегия) – 117,1 (122,5)

6. Мачей Кот (Польша) – 117,0 (121,0)

7. Мануэль Феттнер (Австрия) – 116,7 (120,0)

7. Петр Жила (Польша) – 116,7 (121,0)...

10. Нориаки Касаи (Япония) – 114,3 (125,5)...

18. Штефан Крафт (Австрия) – 103,3 (116,0)

19. Петер Превц (Словения) – 103,0 (114,0)...

22. Денис Корнилов (Россия) – 100,8 (114,0)...

25. Домен Превц (Словения) – 100,4 (112,5)...

27. Андреас Кофлер (Австрия) – 98,4 (111,5)...

29. Маркус Айзенбихлер (Германия) – 97,0 (112,0)...

38. Дмитрий Васильев (Россия) – 87,3 (103,5)

Михаэль Хайбек (Австрия) и Зеверин Фройнд (Германия) – снялись из-за болезни.

Общий зачет

1. Даниэль Андре Танде (Норвегия) – 710,3

2. Камиль Стох (Польша) – 708,6

3. Штефан Крафт (Австрия) – 693,7

4. Петр Жила (Польша) – 686,7

5. Мануэль Феттнер (Австрия) – 671,1

6. Маркус Айзенбихлер (Германия) – 669,0...

10. Евгений Климов (Россия) – 647,7...

37. Денис Корнилов (Россия) – 334,0...

51. Дмитрий Васильев (Россия) – 185,7