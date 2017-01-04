Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Евгений Климов стал призером этапа «Турне четырех трамплинов» в Инсбруке

    Теги Кубок мира результаты прыжки с трамплина Денис Корнилов Дмитрий Васильев Турне четырех трамплинов сборная Австрии (прыжки с трамплина) сборная России (прыжки с трамплина) сборная Норвегии (прыжки с трамплина) сборная Польши (прыжки с трамплина) Нориаки Касаи сборная Японии (прыжки с трамплина) сборная Словении (прыжки с трамплина) Андреас Кофлер сборная Германии (прыжки с трамплина) Михаэль Хайбек Камиль Стох Мануэль Феттнер Зеверин Фройнд Петер Превц Мачей Кот Андреас Стьернен Евгений Климов Петр Жила Штефан Крафт Даниэль Андре Танде Домен Превц Маркус Айзенбихлер Роберт Юханссон

    Норвежец Даниэль Андре Танде сегодня победил на 3-м этапе «Турне четырех трамплинов» в австрийском Инсбруке, россиянин Евгений Климов занял 3-е место. Отметим, что вторая попытка была отменена.

    В последний раз россияне поднимались на подиум «Турне» 1 января 2011 года в Гармиш-Партенкирхене, когда Павел Карелин был вторым, сообщает Gracenote.

    Прыжки с трамплина

    «Турне четырех трамплинов»

    3-й этап

    Инсбрук, Австрия

    HS130

    1. Даниэль Андре Танде (Норвегия) – 125,7 балла (128,5 м)
    2. Роберт Юханссон (Норвегия) – 123,1 (133,0)
    3. Евгений Климов (Россия) – 119,1 (127,0)
    4. Камиль Стох (Польша) – 117,4 (120,5)
    5. Андреас Стьернен (Норвегия) – 117,1 (122,5)
    6. Мачей Кот (Польша) – 117,0 (121,0)
    7. Мануэль Феттнер (Австрия) – 116,7 (120,0)
    7. Петр Жила (Польша) – 116,7 (121,0)...
    10. Нориаки Касаи (Япония) – 114,3 (125,5)...
    18. Штефан Крафт (Австрия) – 103,3 (116,0)
    19. Петер Превц (Словения) – 103,0 (114,0)...
    22. Денис Корнилов (Россия) – 100,8 (114,0)...
    25. Домен Превц (Словения) – 100,4 (112,5)...
    27. Андреас Кофлер (Австрия) – 98,4 (111,5)...
    29. Маркус Айзенбихлер (Германия) – 97,0 (112,0)...
    38. Дмитрий Васильев (Россия) – 87,3 (103,5)

    Михаэль Хайбек (Австрия) и Зеверин Фройнд (Германия) – снялись из-за болезни.

    Общий зачет

    1. Даниэль Андре Танде (Норвегия) – 710,3
    2. Камиль Стох (Польша) – 708,6
    3. Штефан Крафт (Австрия) – 693,7
    4. Петр Жила (Польша) – 686,7
    5. Мануэль Феттнер (Австрия) – 671,1
    6. Маркус Айзенбихлер (Германия) – 669,0...
    10. Евгений Климов (Россия) – 647,7...
    37. Денис Корнилов (Россия) – 334,0...
    51. Дмитрий Васильев (Россия) – 185,7

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться