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    Коньки. Чемпионат мира по многоборью. Такаги одержала итоговую победу, Вюст – 2-я

    Теги сборная России (коньки) результаты Юлия Скокова Ирен Вюст чемпионат мира сборная Голландии жен сборная Польши жен Антуаннета Де Йонг сборная Японии жен Аннук Ван Дер Вейден сборная Италии жен Евгения Лаленкова Михо Такаги Аяка Кикучи

    Японка Михо Такаги одержала победу на чемпионате мира по классическому многоборью в Амстердаме, россиянка Евгения Лаленкова – 10-я.

    Конькобежный спорт

    Чемпионат мира по классическому многоборью

    Амстердам, Голландия

    Женщины

    5 000 м

    1. Ирен Вюст (Голландия) – 7.26,85
    2. Мартина Сабликова (Чехия) – 7.28,17
    3. Аннук Ван Дер Вейден (Голландия) – 7.29,12
    4. Михо Такаги (Япония) – 7.29,93
    5. Антуанетта Де Йонг (Голландия) – 7.30,73
    6. Франческа Лоллобриджида (Италия) – 7.32,35

    1 500 м

    1. Михо Такаги (Япония) – 1.58,82
    2. Ирен Вюст (Голландия) – 1.58,89
    3. Франческа Лоллобриджида (Италия) – 2.00,48
    4. Аннук Ван Дер Вейден (Голландия) – 2.00,94
    5. Луиза Злотковска (Польша) – 2.01,80
    6. Антуанетта де Йонг (Голландия) – 2.01,90...
    10. Евгения Лаленкова (Россия) – 2.03,35...
    15. Юлия Скокова (Россия) – 2.05,06

    После 4 видов из 4

    1. Михо Такаги (Япония) – 166,905
    2. Ирен Вюст (Голландия) – 167,758
    3. Аннук ван дер Вейден (Голландия) – 169,840
    4. Антуанетта де Йонг (Голландия) – 170,016
    5. Франческа Лоллобриджида (Италия) – 170,181
    6. Мартина Сабликова (Чехия) – 170,965...
    10. Евгения Лаленкова (Россия) – 126,559...
    15. Юлия Скокова (Россия) – 127,867

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