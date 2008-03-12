Коньки. Чемпионат мира по многоборью. Такаги одержала итоговую победу, Вюст – 2-я

Японка Михо Такаги одержала победу на чемпионате мира по классическому многоборью в Амстердаме, россиянка Евгения Лаленкова – 10-я.
Конькобежный спорт
Чемпионат мира по классическому многоборью
Амстердам, Голландия
Женщины
5 000 м
1. Ирен Вюст (Голландия) – 7.26,85
2. Мартина Сабликова (Чехия) – 7.28,17
3. Аннук Ван Дер Вейден (Голландия) – 7.29,12
4. Михо Такаги (Япония) – 7.29,93
5. Антуанетта Де Йонг (Голландия) – 7.30,73
6. Франческа Лоллобриджида (Италия) – 7.32,35
1 500 м
1. Михо Такаги (Япония) – 1.58,82
2. Ирен Вюст (Голландия) – 1.58,89
3. Франческа Лоллобриджида (Италия) – 2.00,48
4. Аннук Ван Дер Вейден (Голландия) – 2.00,94
5. Луиза Злотковска (Польша) – 2.01,80
6. Антуанетта де Йонг (Голландия) – 2.01,90...
10. Евгения Лаленкова (Россия) – 2.03,35...
15. Юлия Скокова (Россия) – 2.05,06
После 4 видов из 4
1. Михо Такаги (Япония) – 166,905
2. Ирен Вюст (Голландия) – 167,758
3. Аннук ван дер Вейден (Голландия) – 169,840
4. Антуанетта де Йонг (Голландия) – 170,016
5. Франческа Лоллобриджида (Италия) – 170,181
6. Мартина Сабликова (Чехия) – 170,965...
10. Евгения Лаленкова (Россия) – 126,559...
15. Юлия Скокова (Россия) – 127,867