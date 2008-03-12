Коньки. Чемпионат мира по многоборью. Такаги одержала итоговую победу, Вюст – 2-я

Японка Михо Такаги одержала победу на чемпионате мира по классическому многоборью в Амстердаме, россиянка Евгения Лаленкова – 10-я.

Конькобежный спорт

Чемпионат мира по классическому многоборью

Амстердам, Голландия

Женщины

5 000 м

1. Ирен Вюст (Голландия) – 7.26,85

2. Мартина Сабликова (Чехия) – 7.28,17

3. Аннук Ван Дер Вейден (Голландия) – 7.29,12

4. Михо Такаги (Япония) – 7.29,93

5. Антуанетта Де Йонг (Голландия) – 7.30,73

6. Франческа Лоллобриджида (Италия) – 7.32,35

1 500 м

1. Михо Такаги (Япония) – 1.58,82

2. Ирен Вюст (Голландия) – 1.58,89

3. Франческа Лоллобриджида (Италия) – 2.00,48

4. Аннук Ван Дер Вейден (Голландия) – 2.00,94

5. Луиза Злотковска (Польша) – 2.01,80

6. Антуанетта де Йонг (Голландия) – 2.01,90...

10. Евгения Лаленкова (Россия) – 2.03,35...

15. Юлия Скокова (Россия) – 2.05,06

После 4 видов из 4

1. Михо Такаги (Япония) – 166,905

2. Ирен Вюст (Голландия) – 167,758

3. Аннук ван дер Вейден (Голландия) – 169,840

4. Антуанетта де Йонг (Голландия) – 170,016

5. Франческа Лоллобриджида (Италия) – 170,181

6. Мартина Сабликова (Чехия) – 170,965...

10. Евгения Лаленкова (Россия) – 126,559...

15. Юлия Скокова (Россия) – 127,867