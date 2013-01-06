Чемпионат Европы. Юсков выиграл золото, Голикова и Шихова взяли серебро, Кулижников – бронзу

Сегодня в Коломне на чемпионате Европы по конькобежному спорту россиянин Денис Юсков выиграл золото на дистанции 1500 м.

Ангелина Голикова завоевала серебро на 500 м, Екатерина Шихова – на 1550 м, а взял бронзу на 500-метровке.

Конькобежный спорт

Чемпионат Европы

Коломна, Россия

Женщины

500 м

1. Ванесса Герцог (Австрия) – 37,69

2. Ангелина Голикова (Россия) – 0,35

3. Каролина Эрбанова (Чехия) – 0,49

4. Ольга Фаткулина (Россия) – 0,61

5. Дарья Качанова (Россия) – 0,87

1500 м

1. Лотте ван Беек (Голландия) – 1.55,52

2. Екатерина Шихова (Россия) – 1,05

3. Маррит Леенстра (Голландия) – 1,06...

11. Юлия Скокова (Россия) – 4,51

12. Елизавета Казелина (Россия) – 5,28

Мужчины

500 м

1. Роналд Мюлдер (Голландия) – 34,80

2. Мика Путала (Финляндия) – 0,05

3. Павел Кулижников (Россия) – 0,05...

5. Артем Кузнецов (Россия) – 0,26...

9. Руслан Мурашов (Россия) – 0,48

1500 м

1. Денис Юсков (Россия) – 1.44,53

2. Томас Крол (Голландия) – 0,67

3. Кун Вервей (Голландия) – 1,87…

5. Сергей Грязцов (Россия) – 2,19…

11. Данил Синицин (Россия) – 4,89