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    Чемпионат Европы. Юсков выиграл золото, Голикова и Шихова взяли серебро, Кулижников – бронзу

    Теги сборная России (коньки) результаты Юлия Скокова чемпионат Европы сборная России жен (коньки) Денис Юсков сборная Голландии сборная Голландии жен Екатерина Шихова Ольга Фаткулина сборная Чехии жен Артем Кузнецов Сергей Грязцов Павел Кулижников Маррит Леенстра Кун Вервей Лотте ван Беек Даниил Синицин Ангелина Голикова Роналд Мюлдер Руслан Мурашов Каролина Эрбанова Елизавета Казелина Томас Крол Дарья Качанова Мика Путала сборная Финляндии

    Сегодня в Коломне на чемпионате Европы по конькобежному спорту россиянин Денис Юсков выиграл золото на дистанции 1500 м.

    Ангелина Голикова завоевала серебро на 500 м, Екатерина Шихова – на 1550 м, а Павел Кулижников взял бронзу на 500-метровке.

    Конькобежный спорт

    Чемпионат Европы

    Коломна, Россия

    Женщины

    500 м

    1. Ванесса Герцог (Австрия) – 37,69
    2. Ангелина Голикова (Россия) – 0,35
    3. Каролина Эрбанова (Чехия) – 0,49
    4. Ольга Фаткулина (Россия) – 0,61
    5. Дарья Качанова (Россия) – 0,87

    1500 м

    1. Лотте ван Беек (Голландия) – 1.55,52
    2. Екатерина Шихова (Россия) – 1,05
    3. Маррит Леенстра (Голландия) – 1,06...
    11. Юлия Скокова (Россия) – 4,51
    12. Елизавета Казелина     (Россия) – 5,28

    Мужчины

    500 м

    1. Роналд Мюлдер (Голландия) – 34,80
    2. Мика Путала (Финляндия) – 0,05
    3. Павел Кулижников (Россия) – 0,05...
    5. Артем Кузнецов (Россия) – 0,26...
    9. Руслан Мурашов (Россия) – 0,48

    1500 м

    1. Денис Юсков (Россия) – 1.44,53
    2. Томас Крол (Голландия) – 0,67
    3. Кун Вервей (Голландия) – 1,87…
    5. Сергей Грязцов (Россия) – 2,19…
    11. Данил Синицин (Россия) – 4,89

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