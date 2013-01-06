Чемпионат Европы. Юсков выиграл золото, Голикова и Шихова взяли серебро, Кулижников – бронзу

Сегодня в Коломне на чемпионате Европы по конькобежному спорту россиянин Денис Юсков выиграл золото на дистанции 1500 м.
Ангелина Голикова завоевала серебро на 500 м, Екатерина Шихова – на 1550 м, а Павел Кулижников взял бронзу на 500-метровке.
Конькобежный спорт
Чемпионат Европы
Коломна, Россия
Женщины
500 м
1. Ванесса Герцог (Австрия) – 37,69
2. Ангелина Голикова (Россия) – 0,35
3. Каролина Эрбанова (Чехия) – 0,49
4. Ольга Фаткулина (Россия) – 0,61
5. Дарья Качанова (Россия) – 0,87
1500 м
1. Лотте ван Беек (Голландия) – 1.55,52
2. Екатерина Шихова (Россия) – 1,05
3. Маррит Леенстра (Голландия) – 1,06...
11. Юлия Скокова (Россия) – 4,51
12. Елизавета Казелина (Россия) – 5,28
Мужчины
500 м
1. Роналд Мюлдер (Голландия) – 34,80
2. Мика Путала (Финляндия) – 0,05
3. Павел Кулижников (Россия) – 0,05...
5. Артем Кузнецов (Россия) – 0,26...
9. Руслан Мурашов (Россия) – 0,48
1500 м
1. Денис Юсков (Россия) – 1.44,53
2. Томас Крол (Голландия) – 0,67
3. Кун Вервей (Голландия) – 1,87…
5. Сергей Грязцов (Россия) – 2,19…
11. Данил Синицин (Россия) – 4,89
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