«Русские воняют, с какой стороны ни посмотри». Призер Олимпиады – о тренировках голландцев с российскими конькобежцами

Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр по конькобежному спорту голландей Эрбен Веннемарс раскритиковал решение соотечественника Куна Вервея тренироваться с российской сборной.

«Это же русские! Они воняют, с какой стороны ни посмотри.

На мой взгляд, сейчас голландский конькобежный спорт чист как никогда прежде. И вот как раз сейчас иметь дело с русскими?

Хотя очевидно, что голландская сборная сама почему-то не хочет видеть Вервея у себя, так что мы тоже виноваты», – рассказал Веннемарс.