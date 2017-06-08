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    «Русские воняют, с какой стороны ни посмотри». Призер Олимпиады – о тренировках голландцев с российскими конькобежцами

    Теги допинг сборная России (коньки) Эрбен Веннемарс сборная Голландии Кун Вервей

    Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр по конькобежному спорту голландей Эрбен Веннемарс раскритиковал решение соотечественника Куна Вервея тренироваться с российской сборной.

    «Это же русские! Они воняют, с какой стороны ни посмотри.

    На мой взгляд, сейчас голландский конькобежный спорт чист как никогда прежде. И вот как раз сейчас иметь дело с русскими?

    Хотя очевидно, что голландская сборная сама почему-то не хочет видеть Вервея у себя, так что мы тоже виноваты», – рассказал Веннемарс.

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