16-летний гандболист «Пермских медведей» спас маленькую девочку при пожаре

Гандболист «Пермских медведей» Александр Попов спас ребенка при пожаре.

26 августа на Усть-Мулянской улице в Перми загорелся дом. 16-летний Александр Попов, который проживает по соседству вместе со своей бабушкой, подбежал к забору и увидел в окне второго этажа маленькую девочку.

Александр перепрыгнул соседний забор, подбежал к окну и стал уговаривать девочку, которая боялась и плакала, прыгнуть ему на руки. Спортсмен поймал спрыгнувшую девочку, а затем передал ее подоспевшим взрослым. Вскоре огонь охватил весь дом, в итоге он полностью сгорел.

Девочка получила ожоги 2-3 степени на 30 процентах площади тела и была госпитализирована в ожоговое отделение местной больницы.

Попов уже не первый раз помогает людям на пожаре. Два года назад он помогал соседям выбраться из горящего дома, когда они пытались спасти документы.

«Пермские медведи» планируют в ближайшее время наградить своего игрока, также поступок юноши отметит местный МЧС.