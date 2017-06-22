Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев прокомментировал отсутствие на телеканале «Матч ТВ» трансляций игр сборной России.

«Это просто не по-партнерски. Не хочу влезать в их внутреннюю кухню, но там какие-то склоки между отдельными группами. В нормальном цивилизованном обществе за такие вещи очень крепко наказывают.

Насколько я знаю, руководству «Матча» дают совершенно неверные рейтинги гандбола, которые занижены в два-три раза. Зачем это делается? Только репутацию канала портят.

Когда ведешь переговоры с руководством – все адекватные люди, а потом на каком-то этапе принимаются идиотские решения. Мы столько усилий вкладываем, задействовать огромное количество людей, оповещаем болельщиков, а потом просто раз и все. Так в бизнесе дела не делаются.

– Вам никто не звонил и не приносил извинения?

– Нет, конечно. Зато мне звонили и пытались выяснить отношения, на каком основании мы комментируем решения канала?

Директор по развитию ФГР Евгений Селеменев на своей странице в Facebook все четко изложил, выразил сожаление о том, что канал не выполнил обязательств, а мне звонят и говорят: «Почему он это комментирует? Заставьте его извиниться!»

Ребята, вам это кажется правильным?! Такими действиями мы популярность спорта не поднимем», – сказал Шишкарев.