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    Президент ФГР: «Насколько я знаю, руководству «Матч ТВ» дают совершенно неверные рейтинги гандбола»

    Теги ФГР телевидение Сергей Шишкарев Матч ТВ

    Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев прокомментировал отсутствие на телеканале «Матч ТВ» трансляций игр сборной России.

    «Это просто не по-партнерски. Не хочу влезать в их внутреннюю кухню, но там какие-то склоки между отдельными группами. В нормальном цивилизованном обществе за такие вещи очень крепко наказывают.

    Насколько я знаю, руководству «Матча» дают совершенно неверные рейтинги гандбола, которые занижены в два-три раза. Зачем это делается? Только репутацию канала портят.

    Когда ведешь переговоры с руководством – все адекватные люди, а потом на каком-то этапе принимаются идиотские решения. Мы столько усилий вкладываем, задействовать огромное количество людей, оповещаем болельщиков, а потом просто раз и все. Так в бизнесе дела не делаются.

    Вам никто не звонил и не приносил извинения?

    – Нет, конечно. Зато мне звонили и пытались выяснить отношения, на каком основании мы комментируем решения канала?

    Директор по развитию ФГР Евгений Селеменев на своей странице в Facebook все четко изложил, выразил сожаление о том, что канал не выполнил обязательств, а мне звонят и говорят: «Почему он это комментирует? Заставьте его извиниться!»

    Ребята, вам это кажется правильным?! Такими действиями мы популярность спорта не поднимем», – сказал Шишкарев.

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