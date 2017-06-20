Телеаудитория первых игр Кубка конфедераций меньше, чем у товарищеских матчей сборной России

Российские телезрители смотрели первые матчи Кубка конфедераций менее активно, чем товарищеские игры с участием сборной России.

Исключение составил лишь матч Россия – Новая Зеландия (2:0), который посмотрели 2,27 миллиона зрителей на . Рейтинг этой трансляции (среднее количество смотревших от общей численности телеаудитории) составил 3,3 процента, а доля (процент зрителей от людей, смотревших телевизор в это время) – 14,4 процента.

Игра Камерун – Чили (0:2), также транслировавшаяся на «Матч ТВ», вызвала значительно меньший интерес. Она собрала всего 983,6 тысяч зрителей. Рейтинг равнялся 1,4 процента, а доля – 4,6 процента.

Товарищеский матч Венгрия – Россия (0:3), показанный на «Матч ТВ» 5 июня, привлек к экранам 1,1 миллиона зрителей. Ее рейтинг составил 1,6 процента, а доля – 5,2 процента.

Матч Португалия – Мексика (2:2) на посмотрели 1,96 миллиона зрителей. Это почти на 400 тысяч меньше, чем число зрителей товарищеских матчей сборной России с командами Кот-д′Ивуара (0:2) и Бельгии (3:3), которые прошли в марте и также транслировались на Первом. Их посмотрели около 2,36 миллиона россиян. Доля этих игр составила 10,6 и 10,3 процента соответственно, а рейтинг обеих равнялся 3,4 процента. У матча между Португалией и Мексикой эти показатели составили 10,9 процента и 2,8 процента.

Выводы основаны на предварительных данных Mediascope по аудитории в возрасте от четырех лет и старше в городах с населением более 100 тысяч человек.