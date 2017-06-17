Сегодня сборная России в 6-м туре квалификации мужского чемпионата Европы по гандболу сыграла вничью с командой Черногории (27:27) и потеряла шансы отобраться на турнир.

Сборная России впервые в истории не сумела выйти на финальный турнир чемпионата Европы.

Чемпионат Европы-2018

Мужчины

Квалификация

Группа 6

2 ноября

Россия – Словакия – 31:31 (13:13)

Голы: Шельменко (6), Житников (6), Калараш (4), Сорока (4), Атьман (3), Горбок (3), Корнев (2), Шишкарев (2), Дибиров (1)

3 ноября

Швеция – Черногория – 36:21 (14:9)

5 ноября

Словакия – Швеция – 17:21 (8:15)

6 ноября

Черногория – Россия – 24:24 (12:11)

Голы: Атьман (8), Ковалев (5), Шельменко (3), Горбок (3), Житников (2), Шишкарев (2), Калараш (1)

3 мая



Россия – Швеция – 21:29 (10:17)

Голы: Деревень (5), Кисилев (4), Калараш (3), Шельменко (3), Сорока (2), Шишкарев (2), Шкуринский (1), Остащенко (1).

Словакия – Черногория – 27:27 (15:11)

6 мая

Швеция – Россия – 25:21 (10:11)

Голы: Сорока (6), Киселев (5), Васильев (3), Карлов (2), Шкуринский (2), Богданов (1), Деревень (1), Шишкарев (1).

Черногория – Словакия – 31:30 (16:14)

14 июня

Словакия – Россия – 24:25 (12:12)

Голы: Шишкарев (6), Сорока (5), Калараш (3), Киселев (3), Шкуринский (3), Ковалев (2), Житников (2), Валиуллин (1).

Черногория – Швеция – 28:24 (16:7)

17 июня

Россия – Черногория – 27:27 (16:11)

Швеция – Словакия – 31:17 (14:7)

Турнирное положение: Швеция – 10 (6), Черногория – 7 (6), Россия – 5 (6), Словакия – 2 (6).

ПРИМЕЧАНИЕ: в финальную часть соревнований выходит две лучшие команды из каждой группы, а также лучшая из семи команд, занявших третьи места в своих группах.