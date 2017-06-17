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    Чемпионат Европы. Сборная России впервые в истории не вышла в финальную часть

    Теги сборная России чемпионат Европы результаты сборная Швеции сборная Черногории сборная Словакии квалификация ЧЕ

    Сегодня сборная России в 6-м туре квалификации мужского чемпионата Европы по гандболу сыграла вничью с командой Черногории (27:27) и потеряла шансы отобраться на турнир.

    Сборная России впервые в истории не сумела выйти на финальный турнир чемпионата Европы.

    Чемпионат Европы-2018

    Мужчины

    Квалификация

    Группа 6

    2 ноября

    Россия – Словакия – 31:31 (13:13)

    Голы: Шельменко (6), Житников (6), Калараш (4), Сорока (4), Атьман (3), Горбок (3), Корнев (2), Шишкарев (2), Дибиров (1)

    3 ноября

    Швеция – Черногория – 36:21 (14:9)

    5 ноября

    Словакия – Швеция – 17:21 (8:15)

    6 ноября

    Черногория – Россия – 24:24 (12:11)

    Голы: Атьман (8), Ковалев (5), Шельменко (3), Горбок (3), Житников (2), Шишкарев (2), Калараш (1)

    3 мая

    Россия – Швеция – 21:29 (10:17)

    Голы: Деревень (5), Кисилев (4), Калараш (3), Шельменко (3), Сорока (2), Шишкарев (2), Шкуринский (1), Остащенко (1).

    Словакия – Черногория – 27:27 (15:11)

    6 мая

    Швеция – Россия – 25:21 (10:11)

    Голы: Сорока (6), Киселев (5), Васильев (3), Карлов (2), Шкуринский (2), Богданов (1), Деревень (1), Шишкарев (1).

    Черногория – Словакия – 31:30 (16:14)

    14 июня

    Словакия – Россия – 24:25 (12:12)

    Голы: Шишкарев (6), Сорока (5), Калараш (3), Киселев (3), Шкуринский (3), Ковалев (2), Житников (2), Валиуллин (1).

    Черногория – Швеция – 28:24 (16:7)

    17 июня

    Россия – Черногория – 27:27 (16:11)

    Швеция – Словакия – 31:17 (14:7)

    Турнирное положение: Швеция – 10 (6), Черногория – 7 (6), Россия – 5 (6), Словакия – 2 (6).

    ПРИМЕЧАНИЕ: в финальную часть соревнований выходит две лучшие команды из каждой группы, а также лучшая из семи команд, занявших третьи места в своих группах.

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