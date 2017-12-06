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    Гимнаст Куксенков: «МОК сам себе противоречит. Позор им и всем, кто принял участие в этом преступлении!»

    Теги МОК Пхенчхан-2018 Николай Куксенков

    Российский гимнаст Николай Куксенков, серебряный призер Олимпиады в Рио-2016, прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских спортсменов до Пхенчхана-2018 под нейтральным флагом.

    «Основополагающий принцип олимпийской хартии гласит – «Право заниматься спортом — является правом человека. Каждый человек должен иметь право заниматься спортом без какой-либо дискриминации и в олимпийском духе, что требует взаимопонимания, духа дружбы, солидарности и честной игры.

    Организация и руководство спортом должны контролироваться независимыми спортивными организациями. Целью олимпизма является становление спорта на службу гармоничного развития человека, чтобы способствовать созданию мирного общества, заботящегося о сохранении человеческого достоинства» 

    МОК сам себе противоречит! Это решение меня шокировало. Позор МОК и всем, кто принял участие в этом преступлении!!!», – написал спортсмен в инстаграме. 

    Российский флаг – символ Олимпиады. Его не будет в Пхенчхане

    России не будет на Олимпиаде. Ни флага, ни гимна

    Нас оставили без флага. Почему так вышло?

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