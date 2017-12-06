Гимнаст Куксенков: «МОК сам себе противоречит. Позор им и всем, кто принял участие в этом преступлении!»

Российский гимнаст Николай Куксенков, серебряный призер Олимпиады в Рио-2016, прокомментировал решение Международного олимпийского комитета ( ) допустить российских спортсменов до Пхенчхана-2018 под нейтральным флагом.

«Основополагающий принцип олимпийской хартии гласит – «Право заниматься спортом — является правом человека. Каждый человек должен иметь право заниматься спортом без какой-либо дискриминации и в олимпийском духе, что требует взаимопонимания, духа дружбы, солидарности и честной игры.

Организация и руководство спортом должны контролироваться независимыми спортивными организациями. Целью олимпизма является становление спорта на службу гармоничного развития человека, чтобы способствовать созданию мирного общества, заботящегося о сохранении человеческого достоинства»

МОК сам себе противоречит! Это решение меня шокировало. Позор МОК и всем, кто принял участие в этом преступлении!!!», – написал спортсмен в инстаграме.

Российский флаг – символ Олимпиады. Его не будет в Пхенчхане

России не будет на Олимпиаде. Ни флага, ни гимна

Нас оставили без флага. Почему так вышло?