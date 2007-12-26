Великая, Федор Емельяненко и Губерниев вошли в группу по поддержке выдвижения Путина на выборы президента России

26 декабря в Москве соберется инициативная группа по поддержке выдвижения Владимира Путина кандидатом в президенты России.

Главный принцип приглашения в группу заключался в том, что все ее члены должны быть знакомы с Владимиром Путиным или президент должен знать их.

В состав группы, в частности, вошли олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая, четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам Федор Емельяненко и телекомментатор Дмитрий Губерниев.

Сам Путин на собрании присутствовать не будет из-за загруженного графика.