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Российские фехтовальщики заняли третье место в медальном зачете чемпионата Европы
Российские фехтовальщики стали третьими в медальном зачете на чемпионате Европы.

Российские фехтовальщики с четырьмя наградами заняли третье место в медальном зачете на чемпионате Европы-2026 в Антони (Франция).

Золото в командном турнире саблисток выиграли Яна Егорян, Алина Михайлова и Александра Михайлова. 

Также Егорян завоевала серебро в личном турнире саблисток. 

Бронзовые медали завоевали рапиристы Антон Бородачев и Владислава Пенюшкина.

Победу в медальном зачете одержали итальянцы (3-1-2), вторыми стали французы (2-4-2).

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
logoЯна Егорян
Владислава Пенюшкина
Антон Бородачев
logoсборная России жен
logoсборная России
чемпионат Европы

Комментарии

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Нормально наверное за столько времени без европейских соревнований. Молодцы👍🇷🇺
Хороший результат, достойный...
Молодцы! 👏🏻🇷🇺🇷🇺🇷🇺
Ну неплохо, уровень держим, но можно было лучше.
Чот мужская сабля у нас просела совсем.
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