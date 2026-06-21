Российские фехтовальщики заняли третье место в медальном зачете чемпионата Европы

Российские фехтовальщики стали третьими в медальном зачете на чемпионате Европы.

Российские фехтовальщики с четырьмя наградами заняли третье место в медальном зачете на чемпионате Европы-2026 в Антони (Франция).

Золото в командном турнире саблисток выиграли Яна Егорян, Алина Михайлова и Александра Михайлова.

Также Егорян завоевала серебро в личном турнире саблисток.

Бронзовые медали завоевали рапиристы Антон Бородачев и Владислава Пенюшкина.

Победу в медальном зачете одержали итальянцы (3-1-2), вторыми стали французы (2-4-2).