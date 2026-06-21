Российские фехтовальщики заняли третье место в медальном зачете чемпионата Европы
Российские фехтовальщики стали третьими в медальном зачете на чемпионате Европы.
Российские фехтовальщики с четырьмя наградами заняли третье место в медальном зачете на чемпионате Европы-2026 в Антони (Франция).
Золото в командном турнире саблисток выиграли Яна Егорян, Алина Михайлова и Александра Михайлова.
Также Егорян завоевала серебро в личном турнире саблисток.
Бронзовые медали завоевали рапиристы Антон Бородачев и Владислава Пенюшкина.
Победу в медальном зачете одержали итальянцы (3-1-2), вторыми стали французы (2-4-2).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
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