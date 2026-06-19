🥇 Российские саблистки завоевали золото в командном турнире на чемпионате Европы во Франции

Россиянки выиграли командный турнир в сабле на ЧЕ по фехтованию.

Российские саблистки выиграли командный турнир на чемпионате Европы по фехтованию.

Турнир проходит во Франции. В финале россиянки победили француженок со счетом 45:39. В составе российской команды выступили Яна Егорян, Алина Михайлова и Александра Михайлова.

На счету российских фехтовальщиков стало четыре медали ЧЕ. Ранее Егорян завоевала серебро в личном турнире, а рапиристы Владислава Пенюшкина и Антон Бородачев стали бронзовыми призерами.

Чемпионат Европы завершится 21 июня. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.