🥇 Российские саблистки завоевали золото в командном турнире на чемпионате Европы во Франции
Россиянки выиграли командный турнир в сабле на ЧЕ по фехтованию.
Российские саблистки выиграли командный турнир на чемпионате Европы по фехтованию.
Турнир проходит во Франции. В финале россиянки победили француженок со счетом 45:39. В составе российской команды выступили Яна Егорян, Алина Михайлова и Александра Михайлова.
На счету российских фехтовальщиков стало четыре медали ЧЕ. Ранее Егорян завоевала серебро в личном турнире, а рапиристы Владислава Пенюшкина и Антон Бородачев стали бронзовыми призерами.
Чемпионат Европы завершится 21 июня. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
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