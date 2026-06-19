🥉 Рапирист Антон Бородачев завоевал бронзу на чемпионате Европы по фехтованию
Россиянин Бородачев завоевал бронзу чемпионата Европы по фехтованию.
Российский рапирист Антон Бородачев завоевал бронзу чемпионата Европы по фехтованию во Франции.
В полуфинале он уступил французу Рафаэлю Савену со счетом 11:15.
Чемпионат Европы по фехтованию
Антони, Франция
Мужчины, рапира
Финал
Рафаэль Савен (Франция) – Анджей Жадковский (Польша)
3. Антон Бородачев (Россия)
3. Томмазо Мартини (Италия)
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
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