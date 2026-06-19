🥉 Рапирист Антон Бородачев завоевал бронзу на чемпионате Европы по фехтованию

Россиянин Бородачев завоевал бронзу чемпионата Европы по фехтованию.

Российский рапирист Антон Бородачев завоевал бронзу чемпионата Европы по фехтованию во Франции.

В полуфинале он уступил французу Рафаэлю Савену со счетом 11:15.

Чемпионат Европы по фехтованию

Антони, Франция

Мужчины, рапира

Финал

Рафаэль Савен (Франция) – Анджей Жадковский (Польша)

3. Антон Бородачев (Россия)

3. Томмазо Мартини (Италия)